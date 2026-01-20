Canadá pone fin a la hegemonía de Estados Unidos

Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, afirmó con firmeza en Davos que la hegemonía que tuvo Estados Unidos en el mundo por décadas ha terminado y respaldó completamente la soberanía de Groenlandia y Dinamarca.

En su discurso en el Foro Económico Mundial, celebrado en Suiza, Carney lanzó un mensaje más amplio sobre la tendencia global hacia la erosión del orden internacional tradicional, el cual se ha sustentado en instituciones multilaterales como la ONU, la OMC y acuerdos climáticos globales. Según él, el sistema de gobernanza global “liderado por Estados Unidos” no va a regresar a lo que alguna vez fue y pide a las potencias medias unirse para defender un orden basado en normas compartidas y no permitir que las grandes economías sigan decidiendo las normas mundiales. "Las potencias medianas deben actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú", dijo Carney.

Carney explicó que el mundo está atravesando una era de “gran rivalidad de poderes”, donde los países con mayor peso económico y militar están cada vez más dispuestos a usar ese poder como “palanca” sobre otros, y donde las instituciones multilaterales tradicionales han perdido parte de su influencia.

Esto lo vinculó con la importancia de que Canadá y sus aliados —como los países bálticos y nórdicos dentro de la OTAN— refuercen su propia seguridad mediante inversiones en vigilancia, submarinos, aeronaves y presencia militar en el Ártico.

Más allá de la defensa de Groenlandia, Carney también habló de una agenda internacional más amplia que incluye:

Fortalecer alianzas comerciales y estratégicas con países y bloques como la Unión Europea, India, ASEAN, Mercosur, China y Qatar.

Intentar construir coaliciones flexibles (“variable geometry”) para abordar problemas globales según intereses compartidos, en lugar de depender únicamente de estructuras tradicionales de poder.

Promover iniciativas en áreas clave como energía, IA, minerales críticos y nuevas rutas comerciales.

Carney evitó mencionar directamente a Donald Trump por nombre en su discurso, pero fue claro al describir la erosión del orden multilateral que alguna vez dominó la política mundial. Muchos comentaristas y líderes europeos interpretaron estas declaraciones como críticas indirectas a la política exterior estadounidense reciente, especialmente por las tensiones sobre Groenlandia y las amenazas arancelarias.

