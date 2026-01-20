Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_29_11_PM_2739667c6a
Nuevo León

Joven de 23 años dona órganos y salva a dos personas en NL

Bajo el lema 'Donar órganos es donar vida', el IMSS reiteró el llamado a la población para platicar con sus familias sobre el deseo de ser donantes

  • 20
  • Enero
    2026

Una joven regia, de 23 años, se convirtió en heroína anónima, luego de que su familia autorizara la donación de sus órganos tras su fallecimiento.

El equipo del IMSS Nuevo León informó que los dos riñones obtenidos fueron destinados a pacientes cuya salud dependía de un trasplante urgente. 

La intervención representa un logro más para la cultura de donación en el estado, subrayando que la decisión tomada por la familia permitió que la vida de la joven trascendiera más allá de su partida física.

Bajo el lema "Donar órganos es donar vida", el IMSS reiteró el llamado a la población para platicar con sus familias sobre el deseo de ser donantes, ya que un solo donador puede salvar o mejorar la calidad de vida de múltiples personas.

"La vida no termina cuando se apaga un latido, vive cuando se decide donar", indicó el instituto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

20260121_101401_888a17a848
Impulsa Mijes implementar Ley de Coordinación Metropolitana
Whats_App_Image_2026_01_20_at_6_58_15_PM_7f478758e6
Anuncian corrida de toros en honor a Mauricio Fernández
donacion_coahuila_500be85420
Donación de Marcela Escobedo da esperanza a 25 familias
publicidad

Últimas Noticias

nl_metro_samuel_garcia_bf222bc03d
Pide Samuel García acelerar trabajos de obras insignia de NL
escena_julio_iglesias_c2fc292a54
Julio Iglesias rompe el silencio por acusaciones de abuso
finanzas_ford_bd3e62f6b4
Retira Ford 119,000 vehículos en EUA por riesgo de incendio
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Whats_App_Image_2026_01_21_at_12_55_28_AM_b1a37c4097
Cumple México: envía a 37 criminales a Estados Unidos
publicidad
×