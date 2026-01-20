Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_20_at_6_58_15_PM_7f478758e6
Deportes

Anuncian corrida de toros en honor a Mauricio Fernández

El evento se llevará a cabo el próximo 1 de marzo y contará con la presencia de grandes maestros taurinos como el mejor rejoneador Pablo Hermoso Mendoza

  • 20
  • Enero
    2026

Recordando al exalcalde de San Pedro, los amantes de la tauromaquia vivirán una experiencia única en la próxima corrida de toros denominada “De un grande para el más grande”, organizada en honor al recién fallecido Mauricio Fernández.

El evento taurino se llevará a cabo el primero de marzo en la plaza de toros móvil, por instalarse en la zona de Valle Oriente de San Pedro, jornada que apunta a ser un evento histórico, al contar con la participación del icónico torero Pablo Hermoso de Mendoza.

Además, la afición regia podrá disfrutar de invitados especiales en la faena, donde participarán los matadores Fermín Rivera, Juan Fernando y el novillero "El Bicharraco".

En la rueda de prensa para anunciar la fiesta brava, el hijo de Mauricio, Max Fernández Zambrano, confesó sentirse conmovido por el gesto, recordando que su padre fue un fanático de la fiesta brava y, en particular, del matador español. 

"Mi padre amaba los toros; tuve el honor de acompañarlo a la despedida de Pablo Hermoso en octubre del 2023. Aprendí a conocer al arte taurino a través de los ojos de mi padre. Se requiere de mucho respeto y valor para estar ahí; es algo que solo se puede conseguir con años de silencio y entrega.

Directivos de RR Eventos y O Producciones, empresas encargadas del espectáculo, informaron que a partir del 21 de enero iniciará la venta en Superboletos y aseguraron que se espera una asistencia de 4 mil 500 fanáticos, la capacidad total del recinto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_15_at_12_11_27_AM_91db5f08fe
Cambian directiva en Peña Taurina El Toreo de Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T082426_592_1c5035fb7b
Suman 10 detenidos por asesinato de exalcalde de Uruapan
Edna_Davila_d100b74309
Edna Davalos afirma que la ley es clara en caso Tania Flores
publicidad

Últimas Noticias

mural_en_coahuila_fcc_fceede70b6
Inaugura FCC mural 'Vuelo Colectivo' creado por estudiantes
refuerza_nuevo_leon_italia_lazos_comerciales_9f41816514
Nuevo León y Italia fortalecen sus lazos de cooperación
sat_mundial_2026_impuestos_77b2a1d213
Aplicará SAT impuestos a jugadores del Mundial 2026 en México
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×