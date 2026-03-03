Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

MC rechaza acusaciones de 'Alito' en caso de Karina Barrón

La bancada sostuvo que la detención no es un ataque político, sino evidencia del “uso” que Adrián de la Garza habría hecho para alterar procesos electorales

  • 03
  • Marzo
    2026

Tras la captura de Karina Barrón, 'Alito' Moreno denunció un uso faccioso del aparato judicial por parte de los gobiernos de Morena y MC. En respuesta, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, respondió con dureza a los señalamientos al expresar que en Nuevo León no logrará "manipular a la opinión pública con politiquerías". 

“Señor Alito, lo primero que debe saber es que aquí es el norte, no estamos en Campeche, y aquí no va a poder manipular a la opinión pública con politiquerías”, aseveró Martínez.

Sostuvo que la detención de Karina Barrón no es un ataque político, sino la evidencia del “uso” que Adrián de la Garza habría hecho de la Fiscalía para alterar procesos electorales.

“Dicho lo anterior, no quiera desviar la atención: lo que se evidenció con la detención de Karina Barrón es el uso faccioso, ilegal y corrupto que hizo Adrián de la Garza de la Fiscalía para reprimir, amedrentar a la oposición y para robarse las elecciones cada proceso electoral”.

Por su parte, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Juan Zavala G., reviró los señalamientos de Moreno al sostener que los conflictos legales del PRI son ajenos a la agenda política de su partido y obedecen estrictamente al ámbito judicial.

“Los delitos cometidos por militantes de tu partido son responsabilidad de ustedes y de nadie más. “No nos culpes de sus fechorías y corruptelas”, indicó Zavala.

El legislador naranja agregó que la única responsabilidad de su partido es haberse convertido en una "verdadera alternativa", descartando cualquier tipo de acuerdo con Morena para la detención de la funcionaria.

“De lo único que puedes responsabilizar a Movimiento Ciudadano es de convertirse en una verdadera alternativa y en la segunda fuerza de México”, sentenció Zavala a través de sus plataformas digitales.


×