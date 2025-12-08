Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_58_d7395ede81
Nuevo León

Celebran época navideña con encendido del Pino en Santa Catarina

Además, el alcalde invitó a las familias a los próximos desfiles navideños que iniciarán a partir del lunes 15 de diciembre

  • 08
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de Santa Catarina llevó a cabo el tradicional encendido del Pino Navideño, frente a la explanada de la Torre Administrativa.

591169227_18396147541133672_8088019983485419768_n.jpg

Cientos de familias acudieron al evento encabezado por el alcalde Jesús Nava, quién se encontraba acompañado de su esposa e hijos. 

“Con este gran encendido del pino celebramos el espíritu navideño y deseamos a todas las familias santacatarinenses que en esta temporada decembrina sea de unión, paz y amor”, expresó el presidente municipal.

Además, en este gran encendido del pino navideño las familias disfrutaron de snacks y de juegos mecánicos.

591050483_18396135691133672_135052405765839303_n.jpg

Nava Rivera invitó a las familias a acudir a los seis desfiles navideños que se llevarán a acabo del lunes 15 al 19 de diciembre y el lunes 22 de diciembre a partir de las 7:00 pm en diferentes sectores del municipio.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

alcalde_comovamos_monterrey_c5afebb327
Reforzará Adrián trabajo tras resultados de 'Alcalde, Cómo Vamos'
adrian_garza_presupuesto_0591fff8d1
Insiste Adrián que presupuesto debe ser municipalista
INFO_7_UNA_FOTO_82_2a3d54eff0
Monterrey alcanza máxima calificación en materia de seguridad
publicidad

Últimas Noticias

G7vhy_ZPXUAERY_Ts_ae1b61c7c6
Senado aplaza reforma sobre jueces sin rostro hasta febrero
bhftr_fb6c84bcae
Posadas empresariales impulsan ventas de restaurantes en Saltillo
rth45_5eaacda284
Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años
publicidad

Más Vistas

escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
publicidad
×