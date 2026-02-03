Celebrarán 'Matrimonios Colectivos' el próximo 14 de febrero

El Gobierno de Nuevo León celebrará una edición más de "Matrimonios Colectivos" este próximo 14 de febrero, en el marco del Día del Amor y la Amistad.

La Secretaría General del Estado orrganizará este programa para ofrecer el servicio de manera gratuita, en coordinación con la dirección del Registro Civil.

¿Donde y cuando se realizarán?

La ceremonia se realizará en el Gimnasio Nuevo León Unido, ubicado sobre la avenida Manuel L. Barragán, en la colonia Regina del municipio de Monterrey.

Para registrarse, las parejas pueden hacerlo en la página www.matrimonioscolectivosnl.mx donde deberán ingresar los datos de ambos contrayentes y comenzar a crear la invitación a su boda, la fecha límite es hasta el 10 de febrero.

Estos son los requisitos para contraer nupcias de forma gratuita

Los requisitos de ambos contrayentes que se necesitan para culminar este proceso legal son:

CURP

Identificación oficial (INE)

Acta de nacimiento

Exámenes prenupciales recientes

En caso de que alguno de los contrayentes cuente con un proceso similar previo, como divorcio o viudez, podrá presentar el acta de defunción o de divorcio certificada.

