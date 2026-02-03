Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
matrimonios_colectivos_gobierno_monterrey_58973cfa76
Nuevo León

Celebrarán 'Matrimonios Colectivos' el próximo 14 de febrero

Entre los requisitos que ambos contrayentes necesitan para culminar este proceso legal se encuentra el CURP, INE y exámenes prenupciales

  • 03
  • Febrero
    2026

El Gobierno de Nuevo León celebrará una edición más de "Matrimonios Colectivos" este próximo 14 de febrero, en el marco del Día del Amor y la Amistad.

La Secretaría General del Estado orrganizará este programa para ofrecer el servicio de manera gratuita, en coordinación con la dirección del Registro Civil.

¿Donde y cuando se realizarán?

La ceremonia se realizará en el Gimnasio Nuevo León Unido, ubicado sobre la avenida Manuel L. Barragán, en la colonia Regina del municipio de Monterrey.

matrimonios-colectivos-gobierno-monterrey.jpg

Para registrarse, las parejas pueden hacerlo en la página www.matrimonioscolectivosnl.mx donde deberán ingresar los datos de ambos contrayentes y comenzar a crear la invitación a su boda, la fecha límite es hasta el 10 de febrero.  

Estos son los requisitos para contraer nupcias de forma gratuita

Los requisitos de ambos contrayentes que se necesitan para culminar este proceso legal son:

  • CURP 
  • Identificación oficial (INE)
  • Acta de nacimiento
  • Exámenes prenupciales recientes

matrimonios-colectivos-gobierno-monterrey.jpg

En caso de que alguno de los contrayentes cuente con un proceso similar previo, como divorcio o viudez, podrá presentar el acta de defunción o de divorcio certificada


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_04_at_6_52_11_PM_e9e4be17a4
Salvan a cernícalo tras impactarse con ventanal en Monterrey
David_de_la_Pena_3ba50deb67
Presenta David de la Peña propuesta para digitalizar trámites
Whats_App_Image_2026_02_04_at_5_53_01_PM_e33ec0d018
Hazaña en el metro: Nueva L6 'vuela' sobre la histórica L1
publicidad

Últimas Noticias

Trump_b4c6fe21e3
'Podría suavizar los operativos migratorios', asegura Trump
AP_26035845146258_1390e2e274
David Peralta anuncia su retiro de las Grandes Ligas
Whats_App_Image_2026_02_04_at_6_52_11_PM_e9e4be17a4
Salvan a cernícalo tras impactarse con ventanal en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
Whats_App_Image_2026_02_03_at_16_15_50_434ab2e893
Habilitan en San Pedro 'Drive Thru' para facilitar vacunación
publicidad
×