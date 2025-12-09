Podcast
Nuevo León

Centro Comunitario beneficiará a más de 6 mil juarenses

Este espacio brindará servicios a la comunidad, como capacitaciones, atención médica y brigadas. El edil aseguró que se prevén más proyectos de gran impacto

  • 09
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de Juárez llevaron a cabo la colocación de la primera piedra del Centro Comunitario en la colonia Valle Santa Isabel, un nuevo espacio que beneficiará a más de 6 mil habitantes del sector.

Foto 2-Arranca en Juárez la construcción de nuevo Centro Comunitario en beneficio de más de 6 mil personas.jpeg

El presidente municipal, Félix Arratia, señaló que la construcción de este centro comunitario representa un parteaguas en la transformación de la zona norte, históricamente abandonada.

“Cuando recorrimos estas calles durante la campaña, vimos de primera mano el abandono en el que por años se mantuvo este sector. No se les brindaron las condiciones necesarias para un desarrollo digno. Hoy estamos corrigiendo ese rezago. Nuestro compromiso es claro: que las familias de la zona norte cuenten con lo necesario para vivir mejor”, expresó.

Foto 4-Arranca en Juárez la construcción de nuevo Centro Comunitario en beneficio de más de 6 mil personas.jpeg

Añadió que el nuevo espacio permitirá acercar servicios municipales a la comunidad, tales como talleres, capacitaciones, orientación psicológica, atención médica y brigadas, además de áreas diseñadas para el aprendizaje y la recreación.

“Queremos ser un gobierno cercano, que escucha y responde. Este tipo de proyectos genera las condiciones para avanzar en igualdad y construir un mejor entorno para todas y todos”, agregó Arratia Cruz.

Además destacó que la calidad de la planeación de la obra, debido a que se prevén más proyectos de gran impacto en la zona. 


