Tamaulipas

Inauguran nuevo parque en la colonia Benito Juárez

El nuevo espacio cuenta con pasto sintético, cestos de basura, arborización, banquetas de concreto y asadores, además de instalación eléctrica y alumbrado

  • 10
  • Marzo
    2026

Una nueva área recreativa se inauguró este martes en la colonia “Benito Juárez”, al sur de la ciudad.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, entregó tres obras a la ciudadanía, tanto el área recreativa como la rehabilitación del área deportiva La Raqueta y la rehabilitación de canchas de futbol en el mismo sector sur de Nuevo Laredo.

El área recreativa fue construida en el arroyo El Coyote, que fue rescatado para mejorar el medio ambiente y para el disfrute de las familias.

Destaca la inversión de 2 millones 394 mil 103 pesos, en una superficie de 7751 metros cuadrados.

ths.jpg

El nuevo espacio cuenta con pasto sintético, cestos de basura, arborización, banquetas de concreto y asadores, además de instalación eléctrica y alumbrado.

También se instalaron diversos juegos infantiles, un área de comedor con mesas, bancas y asadores metálicos.

Esta obra forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para recuperar y transformar espacios públicos en lugares seguros, funcionales y adecuados para la convivencia familiar y el sano esparcimiento de niñas, niños y jóvenes.


Comentarios

Etiquetas:
