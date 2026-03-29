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Nuevo León

Transforman 'Cascos Rosas' el sector hídrico en Nuevo León

El programa de Agua y Drenaje capacita a casi 700 mujeres en labores operativas, buscando romper brechas en áreas tradicionalmente masculinas

  • 29
  • Marzo
    2026

Con el programa “Cascos Rosas”, de Agua y Drenaje de Monterrey, 200 mujeres se sumaron esta semana a una jornada intensiva de capacitación, alcanzando casi 700 participantes en lo que va del mes.

Acompañadas por personal de cuadrillas, las trabajadoras aprendieron el "oficio del agua" en campo como detección y reparación de fugas, mantenimiento preventivo en drenaje sanitario y seguridad operativa y electricidad técnica.

El director general de la paraestatal, Eduardo Ortegón, destacó que este esfuerzo busca romper techos de cristal en el sector hídrico.

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“Es la primera vez, en más de 120 años, que realizamos una capacitación operativa dirigida a mujeres”, indicó el titular de AyD.

Señaló que conocer la operación desde las entrañas de la ciudad es vital para la empresa.

Además de brindar herramientas para su desarrollo, es fundamental que todas y todos entendamos a fondo lo que hace la empresa, porque el servicio se construye en campo, en las plantas y en la operación diaria”, expresó Ortegón, asegurando que la paraestatal está lista para ver a mujeres liderando áreas donde antes no tenían presencia.

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“Van a empezar a abrirse espacios donde nunca ha habido una mujer. Estoy seguro de que muy pronto veremos a más mujeres ocupando puestos operativos, lo que nos va a dar mucha satisfacción como institución”, concluyó.


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