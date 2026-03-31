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México y EUA coordinan combate al gusano barrenador: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aunque hay señales positivas, la apertura de la frontera para ganado aún depende de un acuerdo formal

  • 31
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene una coordinación permanente con Estados Unidos para contener la plaga del gusano barrenador, que afecta al sector ganadero en distintas regiones del país.

Durante la conferencia matutina, la mandataria destacó que se trabaja de manera conjunta con autoridades sanitarias estadounidenses para evitar la propagación del problema.

“Trabajamos con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos… para contener la plaga del gusano barrenador”, afirmó Sheinbaum.

Apertura de frontera, aún sin confirmación

Sheinbaum se refirió a las recientes declaraciones de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, quien habló sobre una posible apertura gradual de la frontera para la exportación de ganado mexicano.

Sin embargo, fue clara al señalar que aún no existe un acuerdo formal que permita confirmar esa medida.

“Existe la posibilidad de que en meses próximos se abra la frontera, pero hasta no tener un acuerdo formal no podemos decir que sí se está abriendo”, puntualizó.

Medidas sanitarias y control permanente

Como parte de la estrategia, ambos países han implementado mecanismos para frenar la plaga, entre ellos la importación de moscas estériles y métodos complementarios para reducir la reproducción del insecto.

Además, se mantiene una vigilancia constante de indicadores sanitarios para evaluar la evolución del problema.

“Hay una revisión de indicadores de manera permanente en ambos países”, explicó.

Cabe señalar que el objetivo principal de estas acciones es proteger la producción ganadera nacional y evitar pérdidas económicas derivadas de la propagación del gusano barrenador.

Sheinbaum subrayó que cualquier decisión sobre la reapertura comercial deberá garantizar condiciones sanitarias seguras.

Diálogo constante con Estados Unidos

La titular del Poder Ejecutivo Federal destacó que existe comunicación permanente con el gobierno estadounidense, lo que ha permitido avanzar en acuerdos técnicos y operativos.

“Son buenas declaraciones de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos”, dijo en referencia a los recientes posicionamientos.

El Gobierno federal reiteró que la prioridad es mantener bajo control la plaga y asegurar que, en caso de concretarse la reapertura de la frontera, se haga bajo criterios verificables y sin riesgos para el sector.

 


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