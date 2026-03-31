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Nuevo León

Anuncian concierto gratuito de Lara Campos para niñez en NL

El evento también contará con la participación de Ana Sofi W, cantante regiomontana de gran popularidad en redes sociales

  • 31
  • Marzo
    2026

Con motivo de los festejos del Día del Niño y de la Niña, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, anunció un evento gratuito en la Arena Monterrey, el cual contará con la presentación estelar de la cantante infantil Lara Campos.

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Durante el anuncio, Rodríguez Cantú destacó que se distribuirán un total de 10 mil boletos sin costo, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por personas que intenten vender las entradas.

“No se lo pierdan, los esperamos este 29 de abril en la Arena Monterrey. Recuerden que las entradas serán totalmente gratuitas, no quiero a nadie comprando boletos ni vendiendo boletos”, expresó.

El evento también contará con la participación de Ana Sofi W, cantante regiomontana que ganó popularidad durante la pandemia a través de la red social TikTok.

Además del espectáculo, se instalarán diversos stands y actividades alrededor de la Arena Monterrey, con sorpresas dirigidas a niñas y niños, replicando la dinámica de años anteriores.

DIF estima alta asistencia de menores en festejo del Día del Niño y de la Niña

Por su parte, Gloria Bazán, directora del DIF estatal, señaló que se espera una alta asistencia de menores de edad, quienes deberán acudir acompañados de un adulto.

“Mínimo esperamos que el 60% sean menores, como mínimo porque sabemos que tendrán que ir acompañados de adultos”, indicó.

El evento se llevará a cabo el próximo 29 de abril, en un horario de 15:00 a 20:00 horas.

En cuanto a la entrega de boletos, las autoridades informaron que comenzará el 15 de abril, en un horario de 8:00 a 17:00 horas, y se realizará hasta agotar existencias.

Los puntos de distribución serán las instalaciones del DIF estatal, ubicadas sobre la avenida Morones Prieto entre Tamaulipas y Coahuila, así como el Palacio de Gobierno.


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