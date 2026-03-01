Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

'Chihuatón' da hogar a 50 perritos rescatados en Monterrey

Además de los chihuahueños, otros perros de distintas razas y criollos también encontraron un hogar durante el evento de este fin de semana

En un ambiente de alegría y compromiso, el Centro de Bienestar Animal de Monterrey celebró con éxito la feria de adopciones “Chihuatón”, donde 50 perritos de raza chihuahueña rescatadas semanas atrás encontraron una nueva familia.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, encabezó la jornada acompañado de la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, y agradeció a las y los ciudadanos que decidieron abrir las puertas de su hogar a uno de estos pequeños.

Ejemplares reciben atención médica para garantizar buen estado previo adopción

Los ejemplares (27 hembras y 23 machos) habían sido rescatados tras un reporte ciudadano que alertó sobre su situación de hacinamiento, quedando bajo resguardo del Centro de Bienestar Animal luego del fallecimiento de su tutora. 

Desde entonces, recibieron atención medica: valoración veterinaria, vacunación, desparasitación y esterilización, para garantizar que estuvieran en óptimas condiciones antes de ser adoptados.

Además de los chihuahueños, otros perros de distintas razas y criollos también encontraron hogar durante el evento, convirtiendo al “Chihuatón” en una verdadera fiesta de amor y responsabilidad.

Los ciudadanos que adoptaron reconocieron la importancia de estas campañas.

“Hay que consentirlo, darle cariño y pues no traerlos así en la calle como muchos andan ahí en la calle.”

“Pues muy padre porque los perritos sufren demasiado cuando están en casos muy feos, entonces se me hace muy bonito que estén haciendo este tipo de campañas porque les dan una nueva vida”

Con acciones como esta, el Gobierno de Monterrey fortalece la cultura de la adopción y la tenencia responsable, demostrando que cuando sociedad y autoridades trabajan juntas, se pueden transformar historias difíciles en finales felices


