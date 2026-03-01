Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Reflexionan miles sobre importancia de la familia en la sociedad

Este encuentro intersectorial e interreligioso se celebró el fin de semana en Cintermex, y tuvo espacios dirigidos para padres, jóvenes, adolescentes y niños

  • 01
  • Marzo
    2026

Con el mensaje de construir juntos un mejor futuro para todos, el Congreso Internacional de las Familias Monterrey 2026 inspiró durante tres días a miles de personas sobre la importancia de fortalecer a la familia como fundamento natural de la sociedad.

Más de 50 especialistas nacionales y extranjeros ofrecieron diálogos y talleres con la misión de que los asistentes ayuden a fortalecer el tejido social desde el hogar.

Este encuentro intersectorial e interreligioso se celebró el fin de semana en Cintermex, y tuvo espacios dirigidos para padres, jóvenes, adolescentes y niños.

Llamado a construir la familia

“Nos toca a todos construir el edificio más importante: la familia”, resaltó Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey.

“recordé las palabras del Apóstol San Pedro cuando, hablando de la iglesia en comparación a una construcción, dice: ‘ustedes se asocian como piedras vivas a esta construcción en la que Cristo es la piedra principal’”.

En ese sentido, y durante una sesión de preguntas y resolución de inquietudes de los jóvenes, Monseñor enfatizó la relevancia de este tipo de congresos en la sociedad.

“Nos toca, según nos ha pedido la Iglesia, generar una cultura del encuentro y del diálogo, es decir que, aunque gracias a Dios tenemos encuentros en las redes sociales, también es importante la presencialidad.

“Recuerden que el mensaje de Jesús consiste en eso: ‘yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo’, y esa es la cultura que a todos nos toca fomentar: el encuentro amigable, de amigos y hermanos”, dijo.

Buscan atender problemáticas sociales

Como parte de la idea central del Congreso, al dotar de herramientas a los padres de familia para que fortalezcan la relación, educación, y el cuidado de los hijos, se combatirán problemas que hoy aquejan a la sociedad como el consumo de drogas y la inseguridad.

Entre los invitados al encuentro se destacó Joseph Spiteri, nuncio apostólico representante de la Santa Sede en México.


