CTM respalda nuevos programas de vivienda en Tamaulipas

El consejero propietario de la Confederación de Trabajadores de México ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Mario Macías Robles, informó que el sector obrero celebra que en Tamaulipas se estén impulsando de manera directa los nuevos programas de vivienda dirigidos a trabajadores de menores ingresos.

Explicó que, a partir de una reforma legislativa a la ley orgánica del Infonavit, el instituto recuperó la facultad de volver a construir vivienda, una atribución que por más de cinco décadas no podía ejercer de manera directa.

Infonavit vuelve a construir vivienda para trabajadores

Señaló que esta decisión permitirá atender una de las principales demandas históricas de los trabajadores afiliados al instituto, al enfocarse ahora en la producción de vivienda destinada a personas con ingresos bajos, especialmente para quienes perciben hasta dos salarios mínimos.

Indicó que, con el nuevo esquema de vivienda para el bienestar, el Infonavit no sólo vuelve a participar como constructor, sino que también ofrece créditos con la tasa de interés más baja que ha otorgado el organismo, lo que amplía de forma real el acceso a una casa propia para miles de derechohabientes.

Añadió que el hecho de que el propio instituto sea quien construya las viviendas ha permitido disminuir de manera significativa los costos finales, haciendo posible que este tipo de casas se encuentren al alcance de los trabajadores con menores percepciones salariales.

Cambio histórico en la política de vivienda

En ese sentido, Mario Macías Robles destacó que este nuevo modelo representa un cambio histórico en la política de vivienda del país.

“Hoy el Infonavit tomó la decisión, con una reforma legislativa a nuestra ley orgánica, de posibilitar que el instituto vuelva a construir. Se está haciendo realidad una facultad que durante más de 50 años el Infonavit no podía satisfacer, que es la vivienda para los trabajadores de menores ingresos; el programa de vivienda para el bienestar contiene vivienda para trabajadores de hasta dos salarios mínimos, con la menor tasa de interés que históricamente el Infonavit ha otorgado a sus derechohabientes”, expresó.

Subrayó que para la CTM, como organización que agrupa a la mayor parte de los trabajadores del país, es fundamental que estos programas se consoliden en Tamaulipas, al representar una mejora directa en la calidad de vida de la clase trabajadora y en su derecho a una vivienda digna.

