Nuevo León

Cierran vía en carretera Linares por camión incendiado

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se registró en Linares tras el reporte del bloqueo e incendio de un camión

  • 22
  • Febrero
    2026

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se registró en Linares tras el reporte del bloqueo e incendio de un camión.

El incidente ocurrió sobre la carretera a Cerro Prieto, a la altura del sector El Cascajoso, donde unidades policiacas, brigadistas y personal de auxilio se concentraron para atender la situación y controlar riesgos.

De acuerdo con los primeros informes, en la zona que conduce a la comunidad de San Isidro se reportaron varios vehículos incendiándose y obstruyendo la circulación.

La presencia de unidades de seguridad provocó el cierre parcial de la vía, mientras continúan las labores operativas en el área.

Hasta el momento, las autoridades han informado que únicamente se registran daños materiales, sin que exista confirmación de personas lesionadas.

El despliegue de seguridad permanece activo en la carretera hacia San Isidro.

Versiones no confirmadas

De manera extraoficial, no se descarta que el hecho pudiera estar relacionado con reportes sobre el presunto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”; sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado dicha versión.

Usuarios de la vía señalaron que fueron desviados por las autoridades. Algunas familias que se dirigían hacia la Presa Cerro Prieto informaron que tuvieron que regresar ante el bloqueo.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y, de ser posible, evitar la zona mientras continúan las labores de seguridad.


