Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
eua_alerta_por_hechos_violentos_jalisco_a6ef7a35d4
Internacional

EUA alerta sobre violencia en México tras muerte de 'El Mencho'

Por dichos operativos, las autoridades estadounidenses mencionaron que los ciudadanos deben mantenerse alertas durante su estancia en el territorio mexicano

  • 22
  • Febrero
    2026

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta sobre la situación de violencia que se vive en el país ante el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" ocurrido este domingo en Jalisco.

A través de redes sociales, la cancillería estadounidense alertó a sus ciudadanos sobre los operativos de seguridad que se realizan en al menos cinco entidades tras la caída de este capo, entre los que se encuentran: 

  • Jalisco (Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara)
  • Tamaulipas (Reynosa y aledaños)
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Nuevo León

Emite recomendaciones durante transito en México

Por dichos operativos, las autoridades estadounidenses mencionaron que los ciudadanos deben mantenerse alertas durante su estancia en el territorio mexicano, por lo que emitió las siguientes medidas:

  • Manténgase consciente de su entorno.
  • Evite áreas alrededor de actividades de aplicación de la ley
  • Busque refugio y minimice movimientos innecesarios
  • Monitoree los medios locales para actualizaciones.
  • Siga las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.
  • Evite multitudes
  • Mantenga a familiares y amigos informados sobre su ubicación y bienestar a través de teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

Por su parte, el Departamento Consular refrendó el mensaje a través de sus redes sociales.

Abaten a Nemesio Oseguera Cerveantes, alias 'El Mencho'

Nemesio Oseguera Cerveantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido por fuerzas federales la mañana de este domingo 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

mecho-nemesio-oseguera-cervantes.jpg

Esta organización criminal surgió alrededor de 2010 tras la fragmentación del Cártel del Milenio. Bajo su liderazgo, el grupo expandió rápidamente su presencia en múltiples estados del país y consolidó redes internacionales de tráfico de drogas, principalmente metanfetamina, cocaína y fentanilo.

Aquí te presentamos la nota completa: Abaten a Nemesio Oseguera Cerveantes, alias 'El Mencho'


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_trump_96400d352a
Víctimas de Epstein irán al discurso de Trump en el Capitolio
empresarios_sector_privado_reaccionan_mencho_7457b34908
Empresarios reconocen operativo contra “El Mencho”
Ronald_Johnson_b9c9d034de
Embajador de EUA lamenta muerte de 25 elementos de la GN
publicidad

Últimas Noticias

inter_pentagono_d915f47aa6
Pentágono alerta a Trump de una campaña larga en Irán
Whats_App_Image_2026_02_23_at_7_05_43_PM_d4d6f3f3be
Piden no autorizar construcciones en zonas sujetas a protección
inter_trump_96400d352a
Víctimas de Epstein irán al discurso de Trump en el Capitolio
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
publicidad
×