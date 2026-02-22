EUA alerta sobre violencia en México tras muerte de 'El Mencho'

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta sobre la situación de violencia que se vive en el país ante el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" ocurrido este domingo en Jalisco.

A través de redes sociales, la cancillería estadounidense alertó a sus ciudadanos sobre los operativos de seguridad que se realizan en al menos cinco entidades tras la caída de este capo, entre los que se encuentran:

Jalisco (Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara)

(Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara) Tamaulipas (Reynosa y aledaños)

(Reynosa y aledaños) Michoacán

Guerrero

Nuevo León

Locations: Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (including Reynosa and other municipalities), areas of Michoacan State, Guerrero State, and Nuevo Leon State



Event: Due to ongoing security operations in multiple states and… pic.twitter.com/71gKVQ9ec1 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 22, 2026

Emite recomendaciones durante transito en México

Por dichos operativos, las autoridades estadounidenses mencionaron que los ciudadanos deben mantenerse alertas durante su estancia en el territorio mexicano, por lo que emitió las siguientes medidas:

Manténgase consciente de su entorno.

Evite áreas alrededor de actividades de aplicación de la ley

Busque refugio y minimice movimientos innecesarios

Monitoree los medios locales para actualizaciones.

Siga las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

Evite multitudes

Mantenga a familiares y amigos informados sobre su ubicación y bienestar a través de teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

Por su parte, el Departamento Consular refrendó el mensaje a través de sus redes sociales.

Abaten a Nemesio Oseguera Cerveantes, alias 'El Mencho'

Nemesio Oseguera Cerveantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido por fuerzas federales la mañana de este domingo 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Esta organización criminal surgió alrededor de 2010 tras la fragmentación del Cártel del Milenio. Bajo su liderazgo, el grupo expandió rápidamente su presencia en múltiples estados del país y consolidó redes internacionales de tráfico de drogas, principalmente metanfetamina, cocaína y fentanilo.

Aquí te presentamos la nota completa: Abaten a Nemesio Oseguera Cerveantes, alias 'El Mencho'

Comentarios