Nuevo León

Instalan Operativo Muralla en carreteras tras bloqueos en Reynosa

Autoridades aseguran que hasta el momento no hay más repercusiones en la entidad y este grupo del crimen organizado no tiene una presencia en la entidad

La Secretaría de Seguridad del Estado activó el Operativo Muralla en Nuevo León para prevenir la entrada de grupos armados a la entidad por los hechos violentos que se iniciaron en Jalisco y Tamaulipas tras la captura de un líder del crimen organizado.

A través de un comunicado, se informó que Fuerza Civil reforzó la vigilancia en diferentes puntos junto a la División de Caminos como medidas de prevención. 

“La policía estatal Fuerza Civil reforzó su vigilancia este domingo ante los hechos de violencia suscitados en los estados de Jalisco y Tamaulipas.

“La institución policial activó el Operativo Muralla para prevenir la incursión de grupos armados procedentes de otros estados, y reforzó la presencia en carreteras de la División Caminos, como medidas de prevención”, se lee en el comunicado.

Se informó que durante la mañana hubo un intento de bloqueo en la autopista Monterrey – Reynosa, sin embargo, fue desarticulado en pocos minutos y hasta el momento se mantiene el operativo de seguridad en dicho sector.

Las autoridades de Nuevo León aseguran que hasta el momento no hay más repercusiones en la entidad y este grupo del crimen organizado no tiene una presencia significativa en Nuevo León. 

Fue la mañana de este domingo que el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes alías ‘El Mencho’, fue abatido tras un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, lo cual desató una ola violenta en dicho estado.

Los hechos violentos se expandieron rápidamente a otros estados, como en Tamaulipas, en donde específicamente en el municipio de Reynosa comenzaron a hacer diferentes bloqueos y quemas de autobuses en diversas carreteras.

 

 

 


