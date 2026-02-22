Softbol mexicano debuta con triunfo en el Panamericano

La Federación Mexicana de Softbol celebró el sólido arranque de la selección nacional en el XIII Campeonato Panamericano Mayor Varonil de Sóftbol, donde México se impuso con autoridad a Selección masculina de sóftbol de Estados Unidos en Montería.

El conjunto tricolor mostró orden defensivo, concentración y bateo oportuno en un duelo de alto nivel entre dos potencias del continente.

El gran protagonista del encuentro fue Carlos Parra, quien se llevó la victoria tras una sólida actuación desde el círculo de pitcheo.

El lanzador mexicano logró contener a la ofensiva rival y mantuvo el control en los momentos de mayor presión, factor clave para asegurar el triunfo.

Desde el primer lanzamiento se vivió un partido intenso, con ambas selecciones midiéndose entrada por entrada; sin embargo, México supo marcar diferencia en los momentos decisivos.

La victoria representa un inicio alentador para la novena nacional en el torneo continental.

Con este resultado, el equipo mexicano envía un mensaje claro de que llega listo para pelear por los primeros lugares del campeonato y dejar huella en territorio colombiano.

La participación tricolor continuará en los próximos días dentro del certamen panamericano.

