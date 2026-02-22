Podcast
Nuevo León

Cancelan salidas en Central de Autobuses por violencia en el país

Esto se estableció por los bloqueos carreteros reportados en distintas entidades del país, ocasionados por la muerte de Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'

  • 22
  • Febrero
    2026

Por la violencia y los bloqueos carreteros en múltiples estados de la República, derivados del abatimiento del líder criminal conocido como “El Mencho”, fueron canceladas salidas en la Central de Autobuses de Monterrey.

Compañías como ETN suspendieron la totalidad de sus destinos argumentando la imposibilidad de garantizar la seguridad durante el viaje.

Así, vieron modificados sus planes paseantes que tenían la intención de trasladarse a ciudades como Acapulco, Guerrero; Morelia, Michoacán; Reynosa, Tamaulipas; y León, Guanajuato.

“Nosotros venimos por un boleto para Saltillo y nos dijeron que no, que no hay ningún tipo de salidas a ningún destino.

“Ahora vamos a buscar en otra línea, en Senda, porque sí tenemos que llegar”, compartió Brenda Chávez.

En otras compañías, como Frontera, los viajes a entidades cercanas operaban con relativa normalidad, pues salían las unidades pero advertían a los clientes que el viaje era bajo su propio riesgo.

“Yo prefiero esperarme a que pase todo, porque yo quisiera una seguridad, no que me digan que pueda pasar algo”, comentó un mujer que iba para San Luis Potosí.

Esa decisión de aguardar un día más en Monterrey fue compartida principalmente por familias que llevaban menores de edad y optaron por no arriesgarse a cualquier incidente.

Sin embargo, hubo quienes buscaron la manera de llegar a sus destinos a pesar de la situación.

“Me dicen que están cerradas las corridas, y como tenemos que ver opciones pues ya compramos un vuelo directo a Tijuana, porque para allá vamos, pero es un gasto que no estaba esperado”, dijo Luis Cardenas.

Durante la tarde del domingo, la información que brindaban los trabajadores de las empresas a los viajeros era que, tentativamente, el lunes esperaban retomar la normalidad de la operación.

