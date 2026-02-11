Clausura División Ambiental criadero clandestino en Juárez

La Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer este miércoles, el rescate de 56 perros en situación de riesgo dentro de un criadero clandestino, en el municipio de Juárez.

Tras un reporte ciudadano, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente en coordinación con Fuerza Civil, llevaron a cabo un operativo de inspección que derivó en el aseguramiento precautorio y posterior clausura total de un predio reportado como presunto criadero irregular.

Ante esto, el titular Raúl Lozano Caballero, destacó que se actúa de manera firme y coordinada para resguardar a los animales en situación de riesgo.

“El bienestar animal es una prioridad para esta administración. A través de la Nueva División Ambiental estamos actuando de manera firme y coordinada para atender los reportes ciudadanos, proteger a los animales y asegurar el cumplimiento de la ley”.

Verifican posibles condiciones de riesgo

En este operativo se revisaron las posibles condiciones de riesgo para animales como las condiciones de estancia, higiene, alimentación, atención veterinaria y trato general de los ejemplares caninos, así como la existencia de registros, permisos o autorizaciones conforme a la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León.

Entre las razas de los caninos resguardados aparentemente en este predio se encuentra Pomerania, Shih Tzu, Yorkshire y Maltipoo.

Estos operativos se desplegaron ante el riesgo para la salud, el bienestar y la integridad física de los animales, así como la posible exposición a enfermedades y la falta de cumplimiento de registros o autorizaciones oficiales para actividades relacionadas con la cría, venta, atención veterinaria o manejo de animales.

Por este hallazgo, las autoridades junto con organizaciones protectoras de animales aseguraron a los ejemplares para efectuar los protocolos establecidos.

Autoridades continuarán con las investigaciones pertienentes para determinar la situación legal del lugar y deslindar responsabilidades.

También te recomendamos: Rescatan a cinco perros tras reportes de maltrato en NL

Comentarios