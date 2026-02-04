Podcast
Nuevo León

Rescatan a cinco perros tras reportes de maltrato en NL

Autoridades ambientales de Nuevo León rescataron cinco caninos en Monterrey y Apodaca tras reportes ciudadanos por condiciones que ponían en riesgo su bienestar

  • 04
  • Febrero
    2026

En una coordinación interinstitucional encabezada por el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, la Nueva División Ambiental llevó a cabo diligencias en los municipios de Monterrey y Apodaca para atender reportes ciudadanos sobre presuntas condiciones de riesgo para animales de compañía.

Las acciones fueron realizadas de manera conjunta por la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y Fuerza Civil, como parte de los operativos permanentes para garantizar el bienestar animal en la entidad.

“La atención al bienestar animal es una responsabilidad institucional que asumimos con seriedad y compromiso. Estos operativos reflejan el trabajo coordinado para responder de manera oportuna a los reportes ciudadanos y garantizar condiciones dignas para los animales”, señaló Lozano Caballero.



Durante las diligencias se atendieron dos reportes distintos, en los que se constató que varios ejemplares caninos se encontraban en condiciones que comprometían su bienestar, como falta de alimento y agua, entornos insalubres, sujeción prolongada y lesiones que requerían atención inmediata.

En Monterrey, las autoridades aseguraron un canino que permanecía encadenado, con signos visibles de desnutrición y sin acceso a cuidados básicos.



En Apodaca, fueron rescatados cuatro caninos, tres cachorros y una hembra adulta, que se encontraban en un ambiente insalubre y sin alimento ni agua.

Como resultado de los operativos, cinco ejemplares caninos fueron asegurados y trasladados al Centro Estatal de Atención Animal. En uno de los casos, un ejemplar fue canalizado a una clínica veterinaria particular para recibir atención especializada, donde actualmente se encuentra bajo valoración médica.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación que represente un riesgo para los animales de compañía a través del número 070, destacando que la participación ciudadana es clave para fortalecer la protección animal en el estado.




Etiquetas:
