¿Cómo liberar tu vehículo asegurado? Aquí te lo explicamos

La Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía cuenta con un procedimiento formal para la liberación de vehículos asegurados, a cargo de la Dirección de Vialidad y Tránsito, con el objetivo de brindar orientación clara y garantizar un trámite ordenado y conforme a la normatividad vigente.

Estos son los pasos para liberar tu vehículo asegurado

El procedimiento aplica exclusivamente en dicha Dirección y establece que la ciudadanía debe presentar una serie de requisitos previamente definidos, ya sea consultándolos en la página oficial del municipio o solicitándolos directamente en las oficinas correspondientes.

El personal de Recepción es el encargado de revisar la documentación y orientar a las personas solicitantes durante el proceso.

En los casos en que el vehículo haya sido detenido por motivo de choque, el trámite se canaliza al Departamento de Peritajes.

Si no existe un percance de por medio, y la documentación se encuentra completa, el expediente es remitido al personal administrativo, quien captura la información del vehículo en el sistema institucional y elabora la orden de liberación.

La autorización final corresponde a la Jefatura de Control Vehicular, que revisa la información y, de ser procedente, firma la orden de liberación. Una vez autorizada, el documento es entregado a la persona solicitante.

En caso de inconsistencias no subsanables, el trámite se cancela y se informa formalmente el motivo.

Este procedimiento se sustenta en leyes y reglamentos federales, estatales y municipales, y fue actualizado en enero de 2023 conforme al Reglamento de la Administración Pública Municipal vigente.

Liberación de vehículos en Monterrey

Dependencia: Dirección de Vialidad y Tránsito

Trámite: Orden de liberación de vehículo asegurado

Casos especiales: Vehículos detenidos por choque se turnan a Peritajes

Sistema utilizado: AS/400 de garajes y talleres

Autorización final: Jefatura de Control Vehicular



Comentarios