Fiscal confirma detención por homicidio de Britany Nahomi

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que existe una persona detenida en relación con el caso de la desaparición y muerte de la menor de 15 años Brithany Nahomy; sin embargo, precisó que inicialmente fue asegurada por un delito distinto, luego de que durante un cateo se localizara droga en el inmueble, por lo que fue puesta a disposición por narcomenudeo.

El fiscal detalló que el detenido es un menor de edad y que, a solicitud de los familiares de la víctima, se mantiene reserva total de sus datos personales, en respeto a la condición de la occisa.

Señaló que este mismo día se pretende imputarle formalmente los hechos relacionados con el homicidio de Brithany Nahomy.

Confirman identidad de Brithany Nahomy en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el cuerpo localizado sin vida en un terreno del norponiente de Monterrey corresponde a Brithany Nahomy, de 15 años de edad, tras obtener resultados positivos en las pruebas genéticas.

La autoridad informó que fue mediante estudios genéticos como se logró confirmar oficialmente la identidad de la menor. Para ello, la familia acudió el viernes pasado ante la Fiscalía para la toma de muestras, lo que permitió corroborar que el cuerpo hallado pertenece a Brithany.

