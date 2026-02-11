Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
confirma_detencion_responsable_brithany_nahomy_7e6a9ad09f
Nuevo León

Fiscal confirma detención por homicidio de Britany Nahomi

Señaló que este mismo día se pretende imputarle formalmente los hechos relacionados con el homicidio de Brithany Nahomy

  • 11
  • Febrero
    2026

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que existe una persona detenida en relación con el caso de la desaparición y muerte de la menor de 15 años Brithany Nahomy; sin embargo, precisó que inicialmente fue asegurada por un delito distinto, luego de que durante un cateo se localizara droga en el inmueble, por lo que fue puesta a disposición por narcomenudeo.

El fiscal detalló que el detenido es un menor de edad y que, a solicitud de los familiares de la víctima, se mantiene reserva total de sus datos personales, en respeto a la condición de la occisa

Señaló que este mismo día se pretende imputarle formalmente los hechos relacionados con el homicidio de Brithany Nahomy.

Confirman identidad de Brithany Nahomy en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el cuerpo localizado sin vida en un terreno del norponiente de Monterrey corresponde a Brithany Nahomy, de 15 años de edad, tras obtener resultados positivos en las pruebas genéticas.

brithany-nahomy.jpg

La autoridad informó que fue mediante estudios genéticos como se logró confirmar oficialmente la identidad de la menor. Para ello, la familia acudió el viernes pasado ante la Fiscalía para la toma de muestras, lo que permitió corroborar que el cuerpo hallado pertenece a Brithany.

Aquí te presentamos la nota completa: Confirman identidad de Brithany Nahomy en Monterrey


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

javier_duarte_sheinbaum_2d3685cd58
FGR abre nuevo proceso contra Javier Duarte y frena su salida
minatitlan_hidrocarburos_2026_c0dd847459
Aseguran 82 mil 200 litros de huachicol en Veracruz
denuncian_fraude_nl_imss_be9bda8125
Denuncian fraude en trámites de aumento de pensiones del IMSS
publicidad

Últimas Noticias

Zor_Z8_LRE_Fw_Or_U8_Yhd_Tyr_YRM_536_T_Yxyu5z9qv4_I6_R_de77ff58d7
Invita DIF Guadalupe a matrimonios colectivos
atletico_madrid_barcelona_86801c3ac7
Atlético de Madrid; Aplasta al Barcelona en la Copa del Rey
javier_duarte_sheinbaum_2d3685cd58
FGR abre nuevo proceso contra Javier Duarte y frena su salida
publicidad

Más Vistas

el_paso_texas_aeropuerto_cierra_eua_232a6d70dd
Reabre EUA espacio aéreo en El Paso, Texas tras descartar riesgos
nl_autos_chinos_3af1ee3baf
Falta de autopartes complica asegurar a los autos chinos
HA_2_Pn_HS_Ws_A_Aid_L9_805e04e518
Tigres golea 4-1 al Forge FC y espera rival en la 'Conca'
publicidad
×