Confirma libertad de conductora tras atropello de joven en Leones

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la conductora involucrada en el atropello ocurrido en la avenida Paseo de los Leones fue puesta en libertad provisional, luego de que no se acreditara responsabilidad directa en los hechos durante las primeras investigaciones.

De acuerdo con lo señalado por el fiscal, la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público conforme a protocolo; sin embargo, con base en los datos de prueba recabados hasta el momento, se determinó que la joven identificada como Hortensia se habría arrojado al paso del vehículo, lo que influyó en la determinación jurídica.

Flores Saldívar explicó que, independientemente de la actuación de las autoridades de tránsito, corresponde al Ministerio Público calificar los hechos una vez analizados los elementos disponibles.

En este caso, el juzgado resolvió no vincular a proceso a la conductora, por lo que se ordenó su libertad mientras continúan las investigaciones.

El fiscal reiteró que el caso permanece abierto y que será conforme avance la indagatoria cuando se determine si existen nuevos elementos que modifiquen la situación legal, tanto de la conductora como de las demás personas involucradas.

Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones

La conductora identificada como Karla, de 46 años, quedó en libertad luego de permanecer aproximadamente 24 horas detenida en el Ministerio Público de Asuntos Viales, ubicado en las instalaciones de Tránsito de Monterrey, sobre la avenida Lincoln, tras el atropellamiento de una joven registrado en el poniente de la ciudad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la víctima, Hortensia, de 24 años, se mantiene grave pero con vida, presentando lesiones que ponen en riesgo su vida y que tardan más de 15 días en sanar, por lo que su estado de salud continúa bajo estricta vigilancia médica.

Aquí te presentamos la nota completa: Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones

Comentarios