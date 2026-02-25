Congreso de Tamaulipas fija postura sobre exmandatario

Durante la conferencia denominada “Mañanera Legislativa”, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Diputado local de Morena, Humberto Prieto Herrera, se pronunció sobre la situación del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tras la reciente revocación de un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y afirmó que este desenlace era esperado desde hace mucho tiempo en el estado.

"Hoy se ha terminado el blindaje que protegía a Cabeza de Vaca; ahora puede ser detenido y deberá enfrentar la justicia por los delitos que se le imputan", declaró.

Resaltó que "la justicia tarda, pero siempre llega", subrayando que el exgobernador, señalado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, había estado fuera del alcance de la ley gracias a resoluciones judiciales.

Señalamientos sobre resoluciones judiciales

El presidente de la Junta de Gobierno también hizo hincapié en que, durante mucho tiempo, Cabeza de Vaca contó con jueces que le otorgaron amparos y decisiones que torcieron la ley.

"Hoy la realidad es otra. El exgobernador debe someterse a la justicia penal y responder por el daño que se le atribuye haber causado a nuestro estado", afirmó.

Llamado a presentar denuncias

Prieto Herrera hizo un llamado a la ciudadanía, empresarios y servidores públicos que tengan denuncias pendientes o información contra el exgobernador, instándolos a presentarla.

"Estamos viviendo tiempos distintos, donde el poder ya no significa privilegios, y las instituciones deben servir a la gente y no a intereses personales. Este es un parteaguas para nuestra vida pública, porque en Tamaulipas se acabaron los intocables. La ley debe aplicarse y se va a aplicar, sea quien sea; eso es parte de la verdadera transformación", finalizó Humberto Prieto Herrera.

