Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_25_at_3_19_36_PM_1eba367ab6
Tamaulipas

Congreso de Tamaulipas fija postura sobre exmandatario

El presidente de la Junta de Gobierno también hizo hincapié en que, durante mucho tiempo, Cabeza de Vaca contó con jueces que le otorgaron amparos

  • 25
  • Febrero
    2026

Durante la conferencia denominada “Mañanera Legislativa”, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Diputado local de Morena, Humberto Prieto Herrera, se pronunció sobre la situación del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tras la reciente revocación de un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y afirmó que este desenlace era esperado desde hace mucho tiempo en el estado.

"Hoy se ha terminado el blindaje que protegía a Cabeza de Vaca; ahora puede ser detenido y deberá enfrentar la justicia por los delitos que se le imputan", declaró.

Resaltó que "la justicia tarda, pero siempre llega", subrayando que el exgobernador, señalado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, había estado fuera del alcance de la ley gracias a resoluciones judiciales.

Señalamientos sobre resoluciones judiciales

El presidente de la Junta de Gobierno también hizo hincapié en que, durante mucho tiempo, Cabeza de Vaca contó con jueces que le otorgaron amparos y decisiones que torcieron la ley.

"Hoy la realidad es otra. El exgobernador debe someterse a la justicia penal y responder por el daño que se le atribuye haber causado a nuestro estado", afirmó.

Llamado a presentar denuncias

Prieto Herrera hizo un llamado a la ciudadanía, empresarios y servidores públicos que tengan denuncias pendientes o información contra el exgobernador, instándolos a presentarla.

"Estamos viviendo tiempos distintos, donde el poder ya no significa privilegios, y las instituciones deben servir a la gente y no a intereses personales.

Este es un parteaguas para nuestra vida pública, porque en Tamaulipas se acabaron los intocables. La ley debe aplicarse y se va a aplicar, sea quien sea; eso es parte de la verdadera transformación", finalizó Humberto Prieto Herrera.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_57_31_PM_374f032a45
Congreso fija postura en inhabilitación de juez Fernando Alvarado
Whats_App_Image_2026_01_05_at_11_50_51_PM_ee615347e8
Prevén elegir al nuevo fiscal Anticorrupción el 26 de enero
c1607e61_48ab_49c3_8833_abddd3f116b3_f78813955a
Congreso discute 330 dictámenes, la mayoría son cuentas públicas
publicidad

Últimas Noticias

consejo_combate_incendio_b23f640260
Refuerza NL coordinación con Coahuila ante temporada de incendios
jesus_elizondo_registro_propiedad_1010e3865e
Buscan fomentar cultura del registro de propiedad industrial
preparate_semana_calurosa_y_con_posibilidad_de_tolvaneras_en_nl_3c28f0a56f
Advierten por polvo y tolvaneras en la metrópoli regia
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
publicidad
×