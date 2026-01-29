Colocan primera piedra del Centro DIF Los Cavazos en Santiago

El Gobierno de Santiago avanza en la ampliación de su red de atención social con el arranque de un nuevo espacio comunitario en la zona de Los Cavazos.

Colocan primera piedra del Centro DIF Los Cavazos

El Presidente Municipal de Santiago, David de la Peña Marroquín, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF municipal, Olga Amalia Villalón Toba, encabezó la colocación de la primera piedra del Centro DIF Los Cavazos, cumpliendo un compromiso asumido con las familias de esta comunidad.

Este proyecto forma parte de la estrategia para ampliar y fortalecer la cobertura de atención social en distintos sectores del municipio.

Ubicación y servicios del nuevo centro

El Centro DIF Los Cavazos se construirá sobre la calle Raúl Rangel Frías, a un costado de la Escuela Julia Garza Almaguer. El inmueble contará con aulas para la prestación de servicios comunitarios, accesos universales, área de juegos infantiles y un parque destinado a la convivencia familiar.

Expansión de la red DIF en Santiago

Durante su mensaje, el alcalde destacó que este nuevo espacio se suma a otros proyectos similares que están por concretarse en el municipio.

“Así como hoy arrancamos la primera piedra de este Centro DIF, en las siguientes semanas estaremos inaugurando el Centro DIF de La Esperanza y el Centro DIF de Los Fierros. De esta forma vamos a llegar a 12 Centros DIF en todo el municipio de Santiago”, señaló De la Peña Marroquín.

Por su parte, la presidenta del DIF Santiago, Olga Amalia Villalón Toba, agradeció el respaldo del Gobierno municipal y subrayó la importancia de contar con un espacio cercano para atender a la población.

“Para nosotros es un sueño contar con un Centro DIF en la comunidad de Los Cavazos. Nace de la necesidad de acercarnos más a ustedes y de tener un espacio donde podamos implementar todos nuestros programas y actividades para la comunidad”, expresó.

Beneficios para la comunidad

A nombre de los vecinos, Aurora Berlanga Hernández reconoció el inicio de la obra y destacó que el nuevo centro traerá beneficios directos para las familias del sector.

El alcalde también resaltó la construcción de una cancha de pasto sintético en la Escuela Julia Garza Almaguer, infraestructura que será compartida con el Centro DIF, fortaleciendo los espacios deportivos y recreativos de la zona.





