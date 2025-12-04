Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_14_28_PM_c5ef544ccc
Nuevo León

Reevaluará Fundidora renovación de Plaza Gastronómica

La revisión contempla aspectos como flujo de visitantes, impacto ambiental, armonización con el paisaje urbano e integración con los espacios públicos

  • 04
  • Diciembre
    2025

El Parque Fundidora retirará las mallas de seguridad instaladas, el proyecto de renovación de la Plaza Gastronómica, un plan que en semanas recientes generó debate público.

La administración del Parque informó que continuará con la reevaluación integral de la renovación de este espacio, como parte de este proceso, dichas mallas serán retiradas mientras el proyecto permanece en revisión.

De acuerdo con la institución, la decisión responde a un compromiso por lograr un diseño que represente el mejor aprovechamiento del espacio y que realmente atienda las necesidades de la comunidad en general.

El organismo detalló que cada determinación deberá tomarse bajo una visión “amplia e incluyente”, en la que se escuchen diversas voces y se ponderen criterios técnicos, ambientales y sociales.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 1.14.28 PM.jpeg

El retiro de las mallas busca disminuir la tensión generada entre usuarios de este espacio público, visitantes y colectivos ciudadanos que habían externado inquietudes sobre el alcance del proyecto, así como sobre la temporalidad y justificación de las medidas restrictivas en esta zona que es de las más transitadas.

Mientras continúa la reevaluación, el Parque Fundidora señaló que seguirá realizando análisis detallados para asegurar que la propuesta final cumpla con los estándares de convivencia y sostenibilidad que rigen el desarrollo del parque. 

La revisión contempla aspectos como flujo de visitantes, impacto ambiental, armonización con el paisaje urbano e integración con el resto de los espacios públicos.

Asimismo, reiteró su compromiso de ofrecer áreas dignas, seguras y de calidad, con el objetivo de fomentar la convivencia, el encuentro social y el bienestar de todas las personas que diariamente utilizan el parque. 

Enfatizó además que el proceso de actualización de la Plaza Gastronómica no se apresurará, pues la intención es construir una solución que beneficie a la colectividad y preserve el carácter emblemático del lugar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_27_at_9_44_46_PM_a06e46d113
Realizan operativo contra comercio informal  en la Macroplaza
Whats_App_Image_2025_11_23_at_7_25_15_PM_beaa1b59fe
¡La fiesta del futbol se enciende en el MacroFest! 
EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T121135_813_0126d9fd22
Alistan Macrofest a 200 días del 'Mundial más Norteño'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_39_9dae41a24c
México vs Sudáfrica, se repite por primera vez partido inaugural
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_38_3703ba3ff4
Caen presuntos criminales ligados a homicidios en San Nicolás
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×