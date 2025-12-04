Reevaluará Fundidora renovación de Plaza Gastronómica

El Parque Fundidora retirará las mallas de seguridad instaladas, el proyecto de renovación de la Plaza Gastronómica, un plan que en semanas recientes generó debate público.

La administración del Parque informó que continuará con la reevaluación integral de la renovación de este espacio, como parte de este proceso, dichas mallas serán retiradas mientras el proyecto permanece en revisión.

De acuerdo con la institución, la decisión responde a un compromiso por lograr un diseño que represente el mejor aprovechamiento del espacio y que realmente atienda las necesidades de la comunidad en general.

El organismo detalló que cada determinación deberá tomarse bajo una visión “amplia e incluyente”, en la que se escuchen diversas voces y se ponderen criterios técnicos, ambientales y sociales.

El retiro de las mallas busca disminuir la tensión generada entre usuarios de este espacio público, visitantes y colectivos ciudadanos que habían externado inquietudes sobre el alcance del proyecto, así como sobre la temporalidad y justificación de las medidas restrictivas en esta zona que es de las más transitadas.

Mientras continúa la reevaluación, el Parque Fundidora señaló que seguirá realizando análisis detallados para asegurar que la propuesta final cumpla con los estándares de convivencia y sostenibilidad que rigen el desarrollo del parque.

La revisión contempla aspectos como flujo de visitantes, impacto ambiental, armonización con el paisaje urbano e integración con el resto de los espacios públicos.

Asimismo, reiteró su compromiso de ofrecer áreas dignas, seguras y de calidad, con el objetivo de fomentar la convivencia, el encuentro social y el bienestar de todas las personas que diariamente utilizan el parque.

Enfatizó además que el proceso de actualización de la Plaza Gastronómica no se apresurará, pues la intención es construir una solución que beneficie a la colectividad y preserve el carácter emblemático del lugar.

Comentarios