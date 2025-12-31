Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_31_at_3_02_15_PM_20e04efa45
Nuevo León

Comparte Samuel García sus mejores 12 momentos del 2025

A través de sus redes sociales el gobernador de Nuevo León enlistó y recordó los grandes momentos de este año que termina

  • 31
  • Diciembre
    2025

A través de sus redes sociales, el Gobernador Samuel García compartió sus 12 mejores momentos del año, en los cuales agradeció poder seguir sirviendo a Nuevo León. 

Fue a través de la plataforma X que el gobernador comenzó recordando los grandes momentos de este año que termina. 

“Este 2025, Nuevo León tuvo grandes momentos que quisiera compartir con ustedes antes que termine el año”, indicó en un tweet. 

El primero que destacó fue la creación de la Nueva Fuerza Civil, que fue evaluada como la policía de mayor confianza y desempeño en el país por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

Posteriormente, destacó el récord en inversión extranjera con 115 billones de dólares. 

Así mismo, resaltó la creación de la División Ambiental. 

“Este año avanzamos con paso firme para ser un estado MÁS VERDE, alcanzando más de 800 MIL árboles plantados, cuidando y limpiando nuestros ríos, protegiendo a nuestros animales con el nuevo Centro de Atención Animal y con la creación de la Nueva División Ambiental; castigamos a cualquiera que intente dañar al medio ambiente de nuestro estado”, escribió el gobernador. 

La entrega de los nuevos camiones y la creación de rutas nuevas de transporte público. 

Su sexto momento importante fue la llegada de los vagones nuevos de las líneas 4 y 6 del metro. 

También destacó la entrega de la nueva Villa Bebés en el DIF Capullos. 

“Uno de los momentos más importantes fue entregar la Nueva Villa Bebés, que es símbolo de lo que estamos construyendo para que Nuevo León sea el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir.

La reducción de la pobreza extrema con los diferentes programas sociales. 

También destacó la ayuda a las mujeres jefas de familia. 

“No hay un Nuevo Nuevo León sin el gran trabajo de sus señoronas y jefas madres de familia. Por eso ayudamos con $2,000 pesos mensuales a todas las mujeres que lo necesiten y con viajes gratuitos en autobús para que puedan moverse y seguir ayudando a sacar a este gran estado adelante”, indicó García. 

La ayuda que se brindó para los ciudadanos damnificados de Veracruz, junto con la apertura de 500 canchas deportivas. 

Y por último destacó que Nuevo León fue el primer lugar en todo a nivel nacional. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_31_T125130_307_32cb451dff
Propósitos que siempre pensamos y nunca cumplimos de Año Nuevo
Whats_App_Image_2025_12_30_at_9_42_56_PM_dbfc3436ed
Auxilian por frío a casi 700 personas con chocolate caliente
nl_nuevos_imss_00cd7b2a7e
Anuncia IMSS NL construcción de dos unidades médicas en 2026
publicidad

Últimas Noticias

deportes_chris_olave_2c3468fe58
Hospitalizan a Chris Olave por un coágulo de sangre en el pulmón
escean_p_nk_8735503c11
P!nk es hospitalizada y pone en duda conciertos en CDMX
5af9115051720aad6aaefdca438dc1b86ffa1b8dw_b8fe3d5f16
Detectan el primer caso de gusano barrenador en Edomex
publicidad

Más Vistas

Salud_lamenta_muerte_de_medicos_pasantes_en_Namiquipa_654a0d6930
Salud lamenta muerte de médicos pasantes en Namiquipa
deportes_eduardo_tercero_6d33d3691d
¡Otro más! Tigres hace oficial la salida Eduardo Tercero
EH_UNA_FOTO_20_95868bd9d5
Choque contra tráiler deja un muerto y 10 heridos en Zacatecas
publicidad
×