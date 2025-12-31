Comparte Samuel García sus mejores 12 momentos del 2025

A través de sus redes sociales, el Gobernador Samuel García compartió sus 12 mejores momentos del año, en los cuales agradeció poder seguir sirviendo a Nuevo León.

Fue a través de la plataforma X que el gobernador comenzó recordando los grandes momentos de este año que termina.

“Este 2025, Nuevo León tuvo grandes momentos que quisiera compartir con ustedes antes que termine el año”, indicó en un tweet.

El primero que destacó fue la creación de la Nueva Fuerza Civil, que fue evaluada como la policía de mayor confianza y desempeño en el país por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

Posteriormente, destacó el récord en inversión extranjera con 115 billones de dólares.

Así mismo, resaltó la creación de la División Ambiental.

“Este año avanzamos con paso firme para ser un estado MÁS VERDE, alcanzando más de 800 MIL árboles plantados, cuidando y limpiando nuestros ríos, protegiendo a nuestros animales con el nuevo Centro de Atención Animal y con la creación de la Nueva División Ambiental; castigamos a cualquiera que intente dañar al medio ambiente de nuestro estado”, escribió el gobernador.

La entrega de los nuevos camiones y la creación de rutas nuevas de transporte público.

Su sexto momento importante fue la llegada de los vagones nuevos de las líneas 4 y 6 del metro.

También destacó la entrega de la nueva Villa Bebés en el DIF Capullos.

“Uno de los momentos más importantes fue entregar la Nueva Villa Bebés, que es símbolo de lo que estamos construyendo para que Nuevo León sea el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir.

La reducción de la pobreza extrema con los diferentes programas sociales.

También destacó la ayuda a las mujeres jefas de familia.

“No hay un Nuevo Nuevo León sin el gran trabajo de sus señoronas y jefas madres de familia. Por eso ayudamos con $2,000 pesos mensuales a todas las mujeres que lo necesiten y con viajes gratuitos en autobús para que puedan moverse y seguir ayudando a sacar a este gran estado adelante”, indicó García.

La ayuda que se brindó para los ciudadanos damnificados de Veracruz, junto con la apertura de 500 canchas deportivas.

Y por último destacó que Nuevo León fue el primer lugar en todo a nivel nacional.

