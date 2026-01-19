Podcast
Nuevo León

Conarte alista 13 conciertos de 'Miércoles Musicales'

Escena Conarte presentó la cartelera 2026 de “Miércoles Musicales” en la Casa de la Cultura de NL, con 13 conciertos de enero a abril y variedad de géneros

Escena Conarte dio a conocer la cartelera del ciclo “Miércoles Musicales”, cuyos conciertos se realizarán en la Casa de la Cultura de Nuevo León durante el primer trimestre de 2026.

El programa está integrado por 13 presentaciones seleccionadas a partir de la Segunda Emisión de la convocatoria 2025, con el objetivo de ofrecer un espacio para la creación e interpretación musical en vivo, abierto a todo el público.

Jazz y música de concierto abren la temporada

La programación inicia el miércoles 21 de enero, a las 20:00 horas, con “Teo Sánchez Trío”, concierto de jazz con repertorio original a cargo de Christian Sánchez, Raúl Martínez y José Ibarra.

El 28 de enero se presentará “México en el Corazón”, proyecto de la soprano Myrthala Bray, el tenor Gerardo Rocha y el pianista Alan Martínez-Sáenz, enfocado en la difusión de la música mexicana de concierto.

El 4 de febrero será el turno de “Overlap Trío”, con una propuesta de jazz moderno que fusiona diversos estilos contemporáneos.

Variedad de formatos y estilos

El 11 de febrero se ofrecerá “Entre líneas y contrastes”, recital para clarinete y piano con obras del romanticismo, mientras que el 18 de febrero se presentarán dos propuestas: “Una sola voz; un solo aliento”, dedicado al fagot como instrumento solista, y “Sonidos Graves”, concierto de cámara del cuarteto Kaizen.

El 25 de febrero llegará “Matriz Sonora”, trío que interpreta obras de compositoras del continente americano con una fusión de jazz y ritmos afro-latinos.

Tradición y propuestas contemporáneas

La cartelera continúa el 4 de marzo con “Fusión Folklore: Crónicas Mexicanas”, y el 11 de marzo con “Canción francesa y arias de ópera en francés”, a cargo de la soprano Priscilla Portales.

El 18 de marzo se presentará “Las Canciones del Abuelo. Música Norestense”, dedicada a los géneros tradicionales de la región.

El 25 de marzo se ofrecerán “Manos románticas”, para piano a cuatro manos, y “Ecos Pianísticos”, recital de piano solo.

El ciclo cerrará el 15 de abril con la banda de rock progresivo Rizengard y la presentación de su álbum “Nahui Ollin”.


