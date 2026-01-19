Alertan por riesgos en senderismo invernal cerca de Monterrey

Cercanos a la zona metropolitana de Monterrey existen al menos ocho parajes naturales atractivos para la práctica del senderismo; sin embargo, durante la temporada invernal los riesgos se incrementan considerablemente debido a la altitud y a las bajas temperaturas, que pueden presentarse con nieve y llovizna.

Estas condiciones convierten los caminos en un reto, donde una mala pisada puede provocar caídas graves e incluso mortales.

El director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos, informó que en lo que va de la temporada invernal ya se han registrado al menos seis casos de personas extraviadas o lesionadas en este tipo de zonas.

“Ha habido personas que se han caído, resbalado porque no es lo mismo ir a la nieve con mis tenis normales o calzados o botas adecuados para humedad o nieve. Recuerden también, las temperaturas cambian, pueden estar oscilando la temperatura, en la montaña arriba de 3 mil metros, a los menos 10 o menos 12 grados”, especificó Cavazos Cavazos durante el Nuevo León Informa.

Ante este panorama, la paraestatal emitió una serie de recomendaciones dirigidas tanto a quienes transitan en vehículo como a quienes realizan caminatas en estos parajes. Para el manejo en zonas con neblina, humedad o nieve, se exhorta a utilizar un vehículo adecuado para el clima, encender las luces especiales para niebla y conducir con extrema precaución.

En cuanto a las caminatas, Protección Civil recomienda abrigarse con ropa térmica e impermeable, usar calzado adecuado para humedad y bajas temperaturas, evitar rutas peligrosas y no subestimar los riesgos. Asimismo, se aconseja llevar equipo apropiado, suficiente agua y alimentos energéticos, no acudir solo, sino en grupo y no separarse, informar a un familiar o amigo la ruta a seguir, portar un teléfono celular con batería suficiente y una batería externa, además de descansar cuando sea necesario.

Las autoridades también advierten que, si se carece de condición física, técnica o conocimiento del terreno y del clima, es preferible evitar este tipo de actividades.

“Todavía van a seguir habiendo frentes fríos donde pueden bajar las temperaturas y más en esa zona montañosa o en esos parajes que ya estamos hablando de arriba de 3 mil metros; podrá haber muy probablemente unas dos o tres ocasiones más. “Recuerden que con la llovizna o la lluvia el alto riesgo de una mala pisada es mayor; podemos caernos, lesionarnos, resbalarnos y perder la vida”, dijo.

A su vez, Cavazos Cavazos pidió no encender fogatas para aminorar el frío ni tirar basura, ya que estas acciones pueden provocar incendios forestales.

