Presenta MC agenda mínima para nuevo periodo legislativo

La bancada local de Movimiento Ciudadano presentó su agenda mínima para el nuevo periodo del segundo año legislativo en donde destacaron reformas a la paridad, medio ambiente, movilidad y reformas para poder aliviar el rezago en el Congreso Local.

En entrevista, los diputados indicaron que se enfocarán 10 reformas constitucionales y modificaciones a leyes específicas que aseguraron podrían cumplir para este periodo en consenso con los demás grupos legislativos.

“Esta agenda no es una lista de buenos deseos, es un compromiso político y legislativo para avanzar en temas que no pueden seguirse postergando.

“La agenda mínima contempla 10 reformas constitucionales y ocho reformas a diversas leyes, lo que refleja la profundidad de los cambios que queremos impulsar, además, estamos planeando 16 nuevas leyes, algunas ya presentadas y otras que estarán ingresándose en las próximas semanas”, dijo la diputada coordinadora de la bancada, Sandra Pámanes.

Las reformas constitucionales que plantearon fuerpn la armonización de diversos apartados de la Constitución local con la Federal, estipular la paridad total en órganos de gobierno, organismos autónomos y municipios, garantizar candidaturas libres de violencia política de género, contemplar el derecho a la lactancia.

Así como reducir la edad mínima para candidaturas de diputaciones, presidentes municipales, regidores, síndicos y gobernador.

“Como presidenta de la Comisión de Juventud, seguiremos impulsando los temas de juventud, democracia y rendición de cuentas.

“También estaremos proponiendo reducir la edad mínima para acceder a cargos como diputaciones, alcaldías, regidurías, sindicaturas y la gubernatura, queremos abrirle paso a las juventudes y reconocer su derecho a participar plenamente en la vida pública”, mencionó la diputada emecista, Marisol González.

Así mismo también hablaron sobre la revocación de mandato a los alcaldes y diputados locales, nulidad electoral por violencia política de género, regular la materia de inteligencia artificial y agregar la rehabilitación de sentenciados en el sistema penitenciario.

