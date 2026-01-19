Bolsas enfrentan 'lunes negro' ante tensiones por Groenlandia

Las tensiones en Groenlandia han comenzado a hacer eco en el mercado de capitales.

Para muestra es que este lunes fue “negro” para las bolsas en el mundo, las cuales se han visto afectadas por mayores riesgos ante lo que ocurre en el marco de la disputa de Estados Unidos por Groenlandia.

Analistas explicaron que el mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global debido a “un incremento en la aversión al riesgo por las tensiones sobre Groenlandia”.

En la sesión de Estados Unidos, en el mercado de futuros (ya que el de capitales se mantuvo cerrado), se registraron pérdidas generalizadas.

El Dow Jones mostró una caída de 0.81%, el Nasdaq 100 registró una pérdida de 1.13% y el S&P 500 cayó 0.91 por ciento.

En Europa, el mercado de capitales sí abrió, mostrando fuertes pérdidas en la sesión.

El STOXX 600 mostró una caída de 1.19%, la mayor desde el 18 de noviembre.

El DAX alemán registró una pérdida de 1.34%, cayendo en 3 de las últimas 4 sesiones y siendo la mayor pérdida desde el 18 de noviembre.

Por su parte, el CAC 40 francés cayó 1.78%, ligando 6 sesiones de pérdidas y cerrando en su menor nivel desde el 29 de diciembre.

Asimismo, el FTSE 100 de Londres cayó 0.39%, hilando 2 sesiones de caídas.

En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.49%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones, y siendo la única bolsa que registró desempeño positivo.

La sesión se caracterizó por un bajo volumen de operaciones, debido a que los mercados en Estados Unidos permanecieron cerrados, mostrando un volumen de 81.20% por debajo del promedio de los últimos 100 días.

Este lunes, El Horizonte publicó que el tema de Groenlandia comenzaría a reconfigurar el comercio global y también que algunos indicadores, como lo es el mercado de capitales, registrarían pérdidas ante mayores tensiones e incertidumbre.

“Si escala el conflicto entre la Unión Europea y Estados Unidos, esto primero se va a ver reflejado en los mercados financieros con caídas en las bolsas, subidas en el tipo de cambio, inclusive también en México”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base.

