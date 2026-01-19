Llaman a prevenir incendios ante temporada crítica

Febrero y marzo son históricamente los meses en los que se registran más incendios en terrenos baldíos y áreas forestales de la región, por lo que autoridades estatales hicieron un llamado a la prevención.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, señaló que en marzo de 2025 se registraron más de mil incendios de este tipo en la ciudad.

“Tan solo recordarles que en 2025, en tan solo una semana, llegamos a tener mil incendios en lotes baldíos, así que nos estamos anticipando, dos meses antes al mes más complicado, marzo”, dijo.

Entre las recomendaciones para prevenir siniestros en terrenos baldíos, el funcionario destacó:

Evitar el “efecto lupa”, es decir, no desechar botellas o fragmentos de vidrio que puedan concentrar el sol y provocar fuego.

No arrojar colillas de cigarro ni cerillos, incluso si parecen apagados.

No encender fogatas en interiores ni cerca de pastizales.

No usar los terrenos como depósitos de residuos, plásticos, cartón o llantas, ya que aceleran la propagación del fuego.

Mantener limpios los predios, libres de maleza y restos de poda.

El secretario advirtió que quienes provoquen incendios serán responsables de los daños a terceros y a la infraestructura de la ciudad.

Para evitar incendios forestales, Lozano recomendó:

Crear y mantener perímetros libres de vegetación en los límites de zonas habitadas.

Mantener limpios lotes baldíos y riberas de ríos para prevenir acumulación de basura y maleza seca.

Promover el compostaje y trituración de residuos agrícolas en lugar del uso del fuego.

Prestar especial atención al vidrio y a los usuarios de vehículos recreativos todo terreno, quienes, según el secretario, suelen encender fogatas en zonas forestales sin medidas de seguridad, especialmente en la sierra del Parque Nacional Cumbres y municipios como Santiago, Allende y Montemorelos.

“Muchas de estas personas que utilizan este tipo de vehículos acuden a estas zonas prácticamente forestales y hacen algún tipo de fogata que no tiene las medidas de seguridad y que se puede propagar por la parte de la sierra, sobre todo en la sierra del Parque Nacional Cumbres, como los municipios de Santiago o Allende y Montemorelos”, dijo.

Por su parte, el director de Protección Civil del Estado, Erick Cavazos, insistió en no hacer fogatas al aire libre.

“Si van a acampar, acampen; lleven comida enlatada, sus bolsas, traigan la comida y la basura de regreso, pero no hagan fogatas”, enfatizó.

