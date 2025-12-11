Podcast
Nuevo León

Concluye Juárez nueva interconexión vial en Praderas San Juan

La obra se complementará con la construcción de banquetas de 1.5 metros de ancho para garantizar el tránsito seguro y peatonal

  • 11
  • Diciembre
    2025

El municipio de Juárez, a través de su Plan Integral de Movilidad, concretó una obra vial esperada por más de dos décadas al inaugurar la nueva conexión que enlaza directamente a las colonias Praderas de San Juan y Anzures.

El alcalde, Félix Arratia, presidió la entrega de la arteria, la cual fue concluida en un tiempo récord de 90 días, y se establece como un punto neurálgico para optimizar la circulación en la zona norte del municipio.

Beneficio a Cientos de Familias

Esta nueva ruta de circulación beneficiará directamente a vecinos de Praderas de San Juan, Anzures, Los Puertos y Lomas de Anzures, quienes durante años tuvieron que transitar sobre un camino de lodo y piedras en un área crítica, que además es una zona escolar.

“Vamos a favorecer a cientos de familias con esta gran interconexión. Esta nueva arteria vial pone fin a más de 20 años de abandono. Vamos a seguir trabajando para generar las condiciones óptimas que siempre se debieron tener”, afirmó el alcalde Arratia Cruz.

Detalles Técnicos y Movilidad Peatonal

El Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, detalló los trabajos realizados en el tramo entre las calles Álamos y Albacete, destacando más de 1,230 metros cuadrados de carpeta asfáltica, 290 metros lineales de guarnición tipo pecho paloma, una base hidráulica de 15 centímetros, y un cajón pluvial de 2 metros de ancho.

Además, en un gesto de compromiso con la seguridad de los ciudadanos, el alcalde adelantó que la obra se complementará de inmediato con la construcción de banquetas de 1.5 metros de ancho para garantizar el tránsito seguro y peatonal.

El Avance en la Zona Norte

Arratia Cruz, enfatizó la transformación que vive la zona norte del municipio durante su gestión, la cual incluye proyectos como Espacios de Unidad, diversas pavimentaciones, e infraestructura de movilidad.

A esto se suma la próxima construcción del nuevo Centro Comunitario en Valle Santa Isabel, proyectado para beneficiar a más de 6 mil juarenses.

“Estamos trabajando todos los días, 24/7, para lograr el Juárez que siempre hemos querido tener. Seguiremos invirtiendo más en obra pública y en la zona norte; tenemos que acabar con el rezago que dejaron los malos gobiernos”, puntualizó el edil.

El gobierno municipal de Juárez reafirma su compromiso de continuar impulsando obras que brinden soluciones reales y perdurables a problemáticas que permanecieron desatendidas por años, con el Plan Integral de Movilidad como eje de la transformación en la vida de las y los juarenses.


