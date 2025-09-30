Anuncia Samuel García que ampliará L1 del metro hasta Juárez

El gobernador Samuel García Sepúlveda anunció que su administración ya trabaja en las gestiones para ampliar la Línea 1 del metro hasta el municipio de Juárez, una demanda histórica de la comunidad.

El anuncio se realizó tras asistir al primer informe de gobierno del alcalde de Juárez, Félix Arratia, a quien felicitó por los resultados obtenidos durante su gestión.

El mandatario estatal señaló que la celebración del Mundial de Futbol FIFA 2026 permitirá agilizar la construcción de las nuevas líneas 4 y 6 del metro, liberando recursos y tiempo para nuevos proyectos de infraestructura.

"Con el Mundial vamos a adelantar toda la construcción del Metro. Queremos tener todo terminado en mayo y nos va a quedar un año o cuatro meses todavía más de gobierno", indicó García.

Precisó que, aprovechando esa ventana, se dará inicio al nuevo proyecto: "Quiero también aprovechar una gestión que ha pedido mucho Félix; ya estamos haciendo los estudios de la creación de la línea 1 del Metro a Juárez, se lo merecen. "Vamos a registrarlo en hacienda y en mayo, que acabemos la 4 y 6, nos venimos para la 1", afirmó el mandatario estatal.

