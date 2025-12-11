Mijes celebra freno al alza del ISN y pide dejar confrontaciones

En un encuentro realizado en el Congreso del Estado, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, celebró la decisión de frenar el incremento al Impuesto Sobre Nómina (ISN) y llamó a dejar atrás las confrontaciones políticas para avanzar hacia acuerdos que fortalezcan la economía de Nuevo León.

Acompañado por legisladores locales de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, así como representantes de la iniciativa privada, Mijes reiteró que “cargar más impuestos no es la ruta correcta” y destacó que la coyuntura actual exige responsabilidad y visión de largo plazo.

Consideró positiva la decisión del Gobierno estatal de desistir del aumento al ISN, al abrir la puerta a un diálogo más constructivo entre poderes y niveles de gobierno.

El diputado Jesús Elizondo destacó la necesidad de encontrar alternativas que permitan concretar obras pendientes sin comprometer la estabilidad financiera del estado, mientras que Waldo Fernández calificó la jornada como “un día histórico” por la cercanía con el sector productivo.

En este contexto, Mijes subrayó que es momento de trabajar unidos y transformar la confrontación en construcción de soluciones responsables e inteligentes sin perjudicar a trabajadores ni empresas.

Otros alcaldes se sumaron al llamado a la coordinación. El edil de García, Manuel Guerra, advirtió que un aumento al ISN sería un golpe directo para los empresarios, a quienes consideró el motor del municipio, e informó sobre la firma de un convenio con Profepa para reforzar la coordinación institucional.

Por su parte, la alcaldesa de Zuazua, Deyanira, destacó que es indispensable “hacer equipo con el sector empresarial” para continuar impulsando el desarrollo regional.

Finalmente, Mijes sostuvo que este es un momento clave para construir acuerdos de largo alcance que protejan la economía de las familias y al sector público.

