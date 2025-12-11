Feligreses comienzan a congregarse en la Basílica de Guadalupe

A un día de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, los feligreses ya comienzan a arribar a la Basílica ubicada en la colonia Independencia, donde desde tempranas horas se vive un ambiente de devoción y preparación para las festividades.

En las afueras del santuario, numerosas personas aprovechan para adquirir ramos de flores y veladoras que ofrecerán a la “Morenita”, mientras que otros disfrutan de antojitos como churros y champurrados para amenizar la espera.

Con el paso del día, se prevé que continúe incrementando la llegada de peregrinos que buscan acompañar a la Virgen de Guadalupe en sus tradicionales mañanitas, una de las expresiones de fe más arraigadas entre la comunidad.

La movilidad en la zona se mantiene activa pero controlada. Elementos de seguridad resguardan el perímetro y vigilan los accesos, debido a los cierres viales implementados alrededor del templo.

Estas medidas buscan prevenir accidentes y garantizar el tránsito seguro de los miles de visitantes que se esperan en las próximas horas.

