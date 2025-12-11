Podcast
Nuevo León

Feligreses comienzan a congregarse en la Basílica de Guadalupe

Decenas de personas adquirieron sus arreglos florales y veladoras para darle una ofrenda a la Vírgen de Guadalupe, previo al festejo eclasiástico

  • 11
  • Diciembre
    2025

A un día de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, los feligreses ya comienzan a arribar a la Basílica ubicada en la colonia Independencia, donde desde tempranas horas se vive un ambiente de devoción y preparación para las festividades.

IMG_0880.jpeg

En las afueras del santuario, numerosas personas aprovechan para adquirir ramos de flores y veladoras que ofrecerán a la “Morenita”, mientras que otros disfrutan de antojitos como churros y champurrados para amenizar la espera.

IMG_0879.jpeg

Con el paso del día, se prevé que continúe incrementando la llegada de peregrinos que buscan acompañar a la Virgen de Guadalupe en sus tradicionales mañanitas, una de las expresiones de fe más arraigadas entre la comunidad.

IMG_0881.jpeg

La movilidad en la zona se mantiene activa pero controlada. Elementos de seguridad resguardan el perímetro y vigilan los accesos, debido a los cierres viales implementados alrededor del templo.

Estas medidas buscan prevenir accidentes y garantizar el tránsito seguro de los miles de visitantes que se esperan en las próximas horas.


