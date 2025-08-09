Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T111310_739_cd0de49a68
Nuevo León

Concluyen trabajos en estación Talleres; ya opera con normalidad

Los trabajos de modernización del software de control de trenes y del sistema de señalización en la estación Talleres, de la Línea 1 del Metro

  • 09
  • Agosto
    2025

Los trabajos de modernización del software de control de trenes y del sistema de señalización en la estación Talleres, de la Línea 1 del Metro, fueron finalizados antes de lo previsto, por lo que la terminal ya opera con normalidad.

Aunque originalmente se había anunciado el cierre de esa estación, junto con todas las de las líneas 2 y 3 durante el fin de semana, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey informó que las labores en Talleres concluyeron la mañana del viernes, permitiendo su reapertura inmediata.

“La estación Talleres de la Línea 1 del Metro ya opera de manera regular, toda vez que han concluido los trabajos de actualización de software de control de trenes y señalización, de manera anticipada”, publicó el organismo en sus redes sociales.

En contraste, el cierre programado en las líneas 2 y 3 se mantiene: las estaciones suspenderán servicio desde este sábado a las 21:00 horas y reabrirán hasta las 00:00 del lunes, al término del servicio del domingo


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
transmetro_cabezada_0139aa7f8e
Tarda Transmetro Cabezada hasta 55 minutos en pasar
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_10_at_4_25_58_PM_4cbe6f83a2
Chef saltillense expone abusos de CFE y cortes en su restaurante
Alex_Palou_fdecfe752b
Alex Palou aseguró su cuarto título de IndyCar
Whats_App_Image_2025_08_10_at_3_36_26_PM_bc421a230a
Muere ahogado en la presa Mamulique en Salinas Victoria
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_8e9870a660
¿Qué es y cuál es el origen del 'viernes chilango'?
Whats_App_Image_2025_08_08_at_12_45_36_AM_d8aba1d9bf
Mejorando transporte escolar, se irían 70,000 carros del tráfico
INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
publicidad
×