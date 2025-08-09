Concluyen trabajos en estación Talleres; ya opera con normalidad

Los trabajos de modernización del software de control de trenes y del sistema de señalización en la estación Talleres, de la Línea 1 del Metro, fueron finalizados antes de lo previsto, por lo que la terminal ya opera con normalidad.

Aunque originalmente se había anunciado el cierre de esa estación, junto con todas las de las líneas 2 y 3 durante el fin de semana, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey informó que las labores en Talleres concluyeron la mañana del viernes, permitiendo su reapertura inmediata.

“La estación Talleres de la Línea 1 del Metro ya opera de manera regular, toda vez que han concluido los trabajos de actualización de software de control de trenes y señalización, de manera anticipada”, publicó el organismo en sus redes sociales.

En contraste, el cierre programado en las líneas 2 y 3 se mantiene: las estaciones suspenderán servicio desde este sábado a las 21:00 horas y reabrirán hasta las 00:00 del lunes, al término del servicio del domingo

