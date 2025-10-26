Presidenta recorre tramo final del Tren Interurbano México-Toluca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó un recorrido de prueba entre las estaciones Santa Fe y Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, cuyo último tramo se prevé inaugurar en diciembre próximo.

Durante el recorrido, la mandataria estuvo acompañada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y funcionarios federales.

En la estación Observatorio, se le ofreció una explicación detallada de la obra. Posteriormente, Sheinbaum continuará con un recorrido por las estaciones Observatorio y Juanacatlán, último tramo en remodelación de la Línea 1 del metro.





