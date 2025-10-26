Cerrar X
G4_M9bg5_Xk_A_Avn_Ly_04fdf57c2e
Nacional

Presidenta recorre tramo final del Tren Interurbano México-Toluca

Sheinbaum Pardo realizó un recorrido de prueba entre las estaciones Santa Fe y Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca 'El Insurgente'

  • 26
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó un recorrido de prueba entre las estaciones Santa Fe y Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, cuyo último tramo se prevé inaugurar en diciembre próximo.

Durante el recorrido, la mandataria estuvo acompañada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y funcionarios federales.

En la estación Observatorio, se le ofreció una explicación detallada de la obra. Posteriormente, Sheinbaum continuará con un recorrido por las estaciones Observatorio y Juanacatlán, último tramo en remodelación de la Línea 1 del metro.

G4M92UhXAAAhKCV.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ley_amparo_sheinbaum_8f38b4d854
Urge Sheinbaum a diputados a ajustar reforma a Ley de Amparo
G005_Qm_Xs_A_Ap_U6_P_b91df895fd
En seis años 13.5 millones salieron de la pobreza: Sheinbaum
china_sheinbaum_2ec6a41da6
Aranceles a autos chinos no buscan confrontación: Federación
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T094302_584_3496a65924
Wall Street abre con alza de Dow Jones por acuerdo de EUA y China
sismo_montemorelos_e794828467
Registran sismo de magnitud 6.5 en archipiélago del Caribe
sheinbaum_trump_intervencion_dc9dafb2b4
Rechaza Presidencia intervención de EUA contra cárteles
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
G4_H3009_Wc_A_Abzym_2582d47458
Nuevo León cierra siete pedreras por explotar áreas protegidas
Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_48_21_PM_1_ff9911a7c8
Productores y gobierno impulsan industria carbonífera en Coahuila
publicidad
×