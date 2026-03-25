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Nuevo León

Gobernador confirma asistencia de presidente de FIFA en repechaje

El mandatario estatal afirmó que Nuevo León se encuentra 'seguro, listo y blindado' para los partidos de playoff del Mundial 2026

  • 25
  • Marzo
    2026

El gobernador Samuel García confirmó este miércoles que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, asistirá al primer partido de playoff que se llevará a cabo en esta Copa del Mundo 2026.

Durante el recibimiento del equipo de seguridad de FIFA, el mandatario estatal detalló que se contará con la presencia de Infantino en el primer juego del Mundial 2026.

"Estamos muy contentos porque ya mañana es el juego de repechaje, el primer juego de todos, o sea que tenemos los ojos del mundo aquí en Nuevo León. Viene Infantino y el siguiente juego es el martes 31" explicó García Sepúlveda.

Nuevo León está seguro, listo y blindado para el Mundial: García 

El mandatario estatal aseguró que Nuevo León se encuentra lista para salvaguardar el patrimonio e integridad de los visitantes en esta justa mundialista.

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Aseguró que ambos equipos de seguridad colaborarán para que los partidos se desplieguen sin incidentes. También destacó que la policía estatal encabeza la lista nacional.

"Sobre todo la gente que viene de fuera esté tranquila de que es hoy el mejor mes de los últimos 16 años y sobre todo que hoy está la policía estatal ranqueada como número uno de México".

Afirmó que Nuevo León está seguro y que el trabajo entre la federación y las autoridades se realizará para tener "la Mejor Copa del Mundo".

Previo a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que la entidad "se va a lucir" en seguridad pública.

“Mañana tenemos el juego a las 4 de la tarde en el BBVA. Llega antes el presidente de FIFA, Infantino, entonces, yo creo que ya a partir de mañana, que es el primer juego, pues ahora sí que de toda la Copa, Nuevo León va a lucir, especialmente en seguridad pública”, expresó.

Semana de repechaje: 22 selecciones buscan su pase al Mundial

La recta final rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza esta semana con los repechajes internacionales y europeos que definirán a los últimos seis clasificados del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Un total de 22 selecciones entrarán en competencia a partir del jueves 26 de marzo, en una serie de eliminatorias directas.

Aquí te presentamos la nota completa: Semana de repechaje: 22 selecciones buscan su pase al Mundial

 

 


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