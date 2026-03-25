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Nuevo León

Reanudan Comisión de Presupuesto para lectura de dictamen

Este miércoles terminarán la lectura de la Ley de Ingresos, Egresos y la Ley de Coordinación Hacendaria sin seguridad de que suban al pleno

  • 25
  • Marzo
    2026

La Comisión de Presupuesto reanudó sus trabajos para continuar con la lectura del dictamen; sin embargo, se espera que no se suba al pleno este miércoles.

Luego de que el pasado martes iniciaran los trabajos para aprobar el presupuesto, tras presuntamente haber llegado a un acuerdo entre PRI, PAN y Morena, poco antes de las 18:00 horas todo se cayó, ya que, según fuentes legislativas, se quiso combinar el presupuesto con la ley electoral, a lo cual algunos morenistas no estuvieron de acuerdo.

Este miércoles terminarán la lectura de la Ley de Ingresos, Egresos y la Ley de Coordinación Hacendaria; sin embargo, no estuvieron seguros de que se suba al pleno, ya que no se tienen los 28 votos para superar el veto del gobernador Samuel García.

Aunque aún hay esperanza de que los diputados de Morena puedan ceder, ya que este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum visita Nuevo León y también tendrán una reunión vía zoom con la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, para recibir indicaciones.


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