Conectarán a NL con España vía tres vuelos semanales

La conectividad internacional de Nuevo León sumó un paso estratégico tras la inauguración del vuelo directo Monterrey-Madrid por parte de Iberia.

La firma española detalló que el puente aéreo entre la terminal regiomontana y el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas contará con tres operaciones semanales.

De acuerdo con Marina Colunga, directora comercial de Iberia Latinoamérica, los días de salida asignados para esta ruta directa serán los martes, viernes y sábados.

“El aeropuerto de Monterrey en Nuevo León es una pieza estratégica para afianzar la presencia (de Iberia) en México”, reconoció Colunga.

“Nosotros teníamos, hasta el día de hoy, tres vuelos diarios en la Ciudad de México y encontramos que Nuevo León está estratégicamente ubicado para servir, no solamente a todos los regios, sino a todo el norte de la República Mexicana. Abrimos la puerta de Nuevo León a todos estos extranjeros o a todo este flujo de europeos y españoles que quieran visitar México”.

María Jesús López Solás, directora comercial de Desarrollo de Red y Alianzas Global de Iberia, resaltó que México es uno de los mercados más importantes para la aerolínea.

“Hay muchas cosas que celebrar, obviamente el primer vuelo de Iberia de Madrid a Monterrey y justo el primero de Monterrey a Madrid. También el 80 aniversario de Iberia volando a Latinoamérica, 76 años volando a México”, destacó.

Maricarmen Martínez, secretaria de Turismo de Nuevo León, consideró un hecho muy importante que Iberia haya elegido al estado para tener un vuelo directo.

“Estamos felices, estamos muy agradecidos porque desde el año pasado Iberia iba a sacar cuatro vuelos y resulta que nosotros estábamos en esa lista; eso significa que los ojos están puestos en Nuevo León, los ojos del mundo, los ojos de Iberia, los ojos de empresas y de muchas compañías”, expresó la funcionaria estatal.

El avión que operará la ruta es un moderno Airbus A330-200 con capacidad para 288.

Pasajeros.

Se estima que esta operación pondrá a disposición de los pasajeros más de 50,000 asientos en 2026.

OMA Monterrey informó que la apertura de esta nueva ruta es resultado de las inversiones enfocadas a modernizar y expandir el Aeropuerto de Monterrey, dotando a la terminal con una

Mayor capacidad y tecnología necesarias para gestionar vuelos de largo alcance.

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