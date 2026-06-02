Despega el nuevo vuelo directo Monterrey-Madrid 

El gobernador Samuel García encabezó el arranque del vuelo inaugural Monterrey-Madrid operado por Iberia, desde la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

El mandatario estatal destacó que este enlace directo abre un abanico de oportunidades para los regiomontanos al conectar a Nuevo León con más de 200 destinos en Europa.

García reveló que este avance se empata con una inyección de recursos sin precedentes en la terminal aérea, operada por Grupo OMA.

Qué gusto estar en el nuevo aeropuerto porque está teniendo una inversión histórica; este grupo que llegó ya destinó $8 mil millones de pesos al día de hoy y en esta ida a Francia nos informaban que venían otros $8 mil millones de pesos. Toda esta inversión es para tener un nuevo aeropuerto que tenga más tecnología, más seguridad, más flexibilidad, más ágil y hoy fueron patentes esas mejoras”, señaló el ejecutivo estatal.

De parte de Nuevo León, es un placer recibir vuelos directos a Europa. Estuvimos en Iberia hace 15 días y esto nos ofrece un abanico enorme a los regios porque llegar a Madrid es solamente el primer paso. Estamos con Iberia conectados a más de 200 ciudades en Europa; imagínense el nivel y la escala que va a tener ahora Monterrey con este vuelo directo y con toda la red de Iberia. Iberia va a estar muy bien conectada a todo México vía Nuevo León, vía este aeropuerto".

Añadió que esta oferta de vuelos directos, turismo y negocios llega en el mejor momento para la entidad, justo en la antesala de la Copa del Mundo, donde Nuevo León fungirá como sede.

Actualmente, el estado cuenta con 66 rutas activas (nacionales e internacionales) y cerró el primer trimestre de 2026 con un registro superior a los $3.5 millones de pasajeros aéreos.

La nueva ruta Monterrey–Madrid operará formalmente con tres frecuencias semanales, los martes, viernes y sábados, utilizando una aeronave Airbus A330-200 con capacidad para 288 pasajeros. Desde España, la operación abre las puertas a una red que abarca más de 140 destinos en 50 países.

Por su parte, la Secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, señaló que la nueva ruta fortalece el posicionamiento internacional del estado y refleja el trabajo coordinado con las aerolíneas y la cadena de valor turística.

Durante el evento estuvo acompañado por Marina Colunga, Directora Comercial para Latinoamérica de Iberia; Neiyarit López, Country Manager de la aerolínea; y Ricardo Dueñas, CEO de OMA Aeropuertos.

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