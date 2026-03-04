Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
55129356365_3ef709be0d_o_2681ac9e33
Nuevo León

Congreso de NL reconoce título de Auténticos Tigres

Durante el reconocimiento, los diputados destacaron el trabajo en equipo que hicieron los jóvenes deportistas, lo cual los llevó al campeonato de la ONEFA

  • 04
  • Marzo
    2026

El Congreso del Estado reconoció al equipo de futbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), por su campeonato de la ONEFA 2025 contra los Borregos del Tecnológico de Monterrey.

Durante el reconocimiento, los diputados destacaron el trabajo en equipo que hicieron los jóvenes deportistas, lo cual los llevó al campeonato, poniendo así en alto el nombre de la UANL.

“La noche del 28 de noviembre del año pasado, fue de grandes emociones y como en toda justa deportiva en el futbol americano, hay disciplina, hay esfuerzo y hay resultados; y ahora las diputadas y los diputados de la 77 Legislatura del Congreso de Nuevo León celebramos con ustedes este campeonato que lograron.

“Sin duda llegaron a este resultado, la meta del campeonato, por su trabajo en equipo, el trabajar en equipo, en donde cada participante realiza puntualmente la parte que le corresponde, tiene resultados positivos, de éxito, de triunfos, y esto se traslada también a otras actividades de la vida profesional, política y social”, dijo la diputada presidenta del Congreso, Itzel Castillo.

Por su parte, el rector de la UANL, Santos Guzmán, dijo que esta es la tercera vez que el Congreso reconoce a la universidad en algún ámbito en específico, lo cual es un gran honor para la institución.

55128081182_f0bfb58bad_6k.jpg

“La Universidad Autónoma de Nuevo León ha sido, en los últimos tres años, ha recibido tres reconocimientos por parte del Congreso del Estado, el Hospital Universitario como tal, en tiempos de covid, hizo mucho trabajo en beneficio de la sociedad; luego, en la Universiada, 19 veces consecutivas hemos sido campeones nacionales, también se nos reconoció aquí.

“Hoy, por tercera ocasión, este honorable Congreso del Estado nos da la oportunidad de sentirnos más orgullosos todavía de pertenecer a estos equipos”, dijo el rector Santos Guzmán.

En el mismo sentido, el entrenador del equipo Juan Antonio Zamora dijo estar contento con los resultados del equipo, sin embargo, también con gran responsabilidad de no bajar la calidad en la cancha.

“Nos sentimos contentos, pero también con una gran responsabilidad, porque ya tenemos más compromiso que el que ya teníamos.

“Desde el día uno de este año ya estamos trabajando para la final del 2026, lo vivimos intensamente y al final de cuentas como dice el Rector esto es el resultado del esfuerzo de mucha gente que está en el equipo y apoyándolo detrás”, dijo Zamora.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Santos_Guzman_17e058c30d
Espera UANL avance en trámites para nuevo estadio de Tigres
Whats_App_Image_2026_03_03_at_1_33_06_AM_6d9c125810
Es coach de receptores y se corona con Auténticos Tigres
Captura_de_pantalla_2026_02_28_234735_b0608378c9
Tigres aplasta al América ofreciendo buena exhibición futbolera
publicidad

Últimas Noticias

iran_lanza_drones_contra_base_estadounidense_07ea22f0e4
Irán ataca base de EUA en Irak; niega agresión contra Azerbaiyán
seguridad_cuevas_mundial_b1a6742235
Informa Cuevas sobre reunión de seguridad con FIFA para Mundial
lanza_sheinbaum_concurso_945c9a4b7b
Lanza Sheinbaum concurso para ganar boleto inaugural del Mundial
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
Whats_App_Image_2026_03_02_at_7_25_27_PM_27a4a0cf05
Suspenden empresa de NL por anomalías en importaciones de acero
nl_mercedes_2ac598bd8d
Autos Mercedes-Benz en NL afectados por falta de refacciones
publicidad
×