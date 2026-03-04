Congreso de NL reconoce título de Auténticos Tigres

El Congreso del Estado reconoció al equipo de futbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), por su campeonato de la ONEFA 2025 contra los Borregos del Tecnológico de Monterrey.

Durante el reconocimiento, los diputados destacaron el trabajo en equipo que hicieron los jóvenes deportistas, lo cual los llevó al campeonato, poniendo así en alto el nombre de la UANL.

“La noche del 28 de noviembre del año pasado, fue de grandes emociones y como en toda justa deportiva en el futbol americano, hay disciplina, hay esfuerzo y hay resultados; y ahora las diputadas y los diputados de la 77 Legislatura del Congreso de Nuevo León celebramos con ustedes este campeonato que lograron. “Sin duda llegaron a este resultado, la meta del campeonato, por su trabajo en equipo, el trabajar en equipo, en donde cada participante realiza puntualmente la parte que le corresponde, tiene resultados positivos, de éxito, de triunfos, y esto se traslada también a otras actividades de la vida profesional, política y social”, dijo la diputada presidenta del Congreso, Itzel Castillo.

Por su parte, el rector de la UANL, Santos Guzmán, dijo que esta es la tercera vez que el Congreso reconoce a la universidad en algún ámbito en específico, lo cual es un gran honor para la institución.

“La Universidad Autónoma de Nuevo León ha sido, en los últimos tres años, ha recibido tres reconocimientos por parte del Congreso del Estado, el Hospital Universitario como tal, en tiempos de covid, hizo mucho trabajo en beneficio de la sociedad; luego, en la Universiada, 19 veces consecutivas hemos sido campeones nacionales, también se nos reconoció aquí. “Hoy, por tercera ocasión, este honorable Congreso del Estado nos da la oportunidad de sentirnos más orgullosos todavía de pertenecer a estos equipos”, dijo el rector Santos Guzmán.

En el mismo sentido, el entrenador del equipo Juan Antonio Zamora dijo estar contento con los resultados del equipo, sin embargo, también con gran responsabilidad de no bajar la calidad en la cancha.

“Nos sentimos contentos, pero también con una gran responsabilidad, porque ya tenemos más compromiso que el que ya teníamos. “Desde el día uno de este año ya estamos trabajando para la final del 2026, lo vivimos intensamente y al final de cuentas como dice el Rector esto es el resultado del esfuerzo de mucha gente que está en el equipo y apoyándolo detrás”, dijo Zamora.

