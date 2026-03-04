Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Reporta Coahuila más de 120 mil dosis aplicadas contra Sarampión

El secretario agregó que las brigadas de salud amplían la cobertura del cerco sanitario hasta 10 cuadras alrededor del domicilio del caso detectado,

  • 04
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Salud de Coahuila reporta una cobertura superior al 97 por ciento en la aplicación de vacunas contra el sarampión, informó el secretario de Salud estatal Eliud Aguirre Vázquez.

El funcionario explicó que la meta establecida para la actual campaña es de 135 mil dosis, de las cuales ya se han aplicado aproximadamente 120 mil vacunas en distintas regiones del estado.

Indicó que la vacunación se mantiene activa durante todo el año en centros de salud, por lo que la población puede acudir a completar sus esquemas de inmunización en cualquier momento.

Refuerzan cerco sanitario tras caso en Saltillo

Aguirre Vázquez señaló que, tras detectarse un caso reciente de sarampión en Saltillo, las autoridades sanitarias implementaron un cerco sanitario para identificar posibles contagios y reforzar la vacunación en el entorno cercano.

Explicó que, como parte de este protocolo, se realizan pruebas a familiares y personas cercanas al caso confirmado para descartar nuevos contagios, además de revisar los esquemas de vacunación de los habitantes del sector.

El secretario agregó que las brigadas de salud amplían la cobertura del cerco sanitario hasta 10 cuadras alrededor del domicilio del caso detectado, con el objetivo de ubicar casos sospechosos y aplicar vacunas a quienes no cuenten con la protección correspondiente.

Hasta el momento, señaló, se mantienen cinco casos registrados en el estado, cuatro de ellos en Torreón y uno en Saltillo, aunque las autoridades continúan con la vigilancia epidemiológica para evitar la propagación del virus.


