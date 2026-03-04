Se prepara Conagua para temporada de Ciclones y lluvias

Ante la proximidad de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) intensificó trabajos preventivos en el noreste del país para fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias.

El personal especializado realizó ensayos técnicos y labores de mantenimiento como parte del Protocolo de Atención de Emergencias Hidrometeorológicas para garantizar que, en caso de precipitaciones intensas o el impacto de un ciclón, la atención a la población sea inmediata y eficiente.

El director general del Organismo de Cuenca Río Bravo, Luis Carlos Alatorre Cejudo, señaló que la preparación anticipada permite disminuir riesgos y proteger tanto a la población como a la infraestructura estratégica.

Indicó que el personal mantiene capacitación constante y que el equipamiento se encuentra en condiciones óptimas para operar no solo ante lluvias y ciclones, sino también en otros escenarios como periodos de sequía.

“Estamos trabajando de manera anticipada y coordinada para que nuestra capacidad de respuesta sea inmediata ante cualquier eventualidad. La prevención es fundamental para reducir riesgos y salvaguardar tanto a la población como a la infraestructura estratégica de la región".

“Contamos con personal altamente capacitado y con equipo especializado listo para operar en situaciones de lluvias intensas, ciclones tropicales o incluso escenarios de sequía. Nuestro compromiso es brindar respaldo oportuno a Nuevo León, al norte de Tamaulipas y, de ser necesario, a cualquier entidad del país”, señaló Alatorre Cejudo.

Las maniobras se concentran en el Centro Regional de Atención de Emergencias número 13, ubicado en Reynosa, desde donde se coordina la estrategia operativa para Nuevo León y la zona norte de Tamaulipas.

En ese punto, 23 integrantes de la brigada afinan procedimientos y revisan el funcionamiento del equipo que se utilizaría en escenarios de inundación.

También realizan pruebas de operación de bombas de alta capacidad, simulacros para el control de anegamientos y ejercicios enfocados en el desalojo de agua en drenes agrícolas, con el objetivo de reducir afectaciones en áreas productivas.

Comentarios