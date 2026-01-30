Consigue Samuel García $650 mdd en inversiones para Nuevo León

En el marco de su segundo día de actividades en Nueva York, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la formalización de inversiones por más de $650 millones de dólares tras una serie de reuniones estratégicas con líderes financieros y diplomáticos.

El mandatario estatal sostuvo un encuentro clave con el Council of the Americas (AS/COA) y la vicepresidenta del organismo, Ragnhild Melzi, con el objetivo de consolidar a la entidad como el destino predilecto para el nearshoring y la expansión tecnológica en América Latina.

La energía: el 'blindaje' de Nuevo León

Durante las sesiones de trabajo, García Sepúlveda subrayó que la infraestructura energética es el factor determinante que está inclinando la balanza a favor del estado frente a otras entidades del país que han visto cancelados sus proyectos por desabasto.