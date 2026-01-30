Consigue Samuel García $650 mdd en inversiones para Nuevo León
En su segundo día de trabajo en Nueva York, el gobernador del estado formalizó esta inversión tras varias reuniones con líderes financieros y diplomáticos
En el marco de su segundo día de actividades en Nueva York, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la formalización de inversiones por más de $650 millones de dólares tras una serie de reuniones estratégicas con líderes financieros y diplomáticos.
El mandatario estatal sostuvo un encuentro clave con el Council of the Americas (AS/COA) y la vicepresidenta del organismo, Ragnhild Melzi, con el objetivo de consolidar a la entidad como el destino predilecto para el nearshoring y la expansión tecnológica en América Latina.
La energía: el 'blindaje' de Nuevo León
Durante las sesiones de trabajo, García Sepúlveda subrayó que la infraestructura energética es el factor determinante que está inclinando la balanza a favor del estado frente a otras entidades del país que han visto cancelados sus proyectos por desabasto.
"La respuesta es contundente: sí hay energía suficiente. En Nuevo León somos un centro de distribución; somos el epicentro desde donde sale la energía para cinco estados", afirmó el Gobernador.
El mandatario detalló la capacidad operativa del estado con cifras específicas:
Capacidad total de distribución: 13,000 Megawatts.
Consumo local garantizado: 9,000 Megawatts se quedan en Nuevo León.
Agenda bilateral y fortalecimiento institucional
Acompañado por Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión, el gobernador también se reunió con el cónsul general de México en Nueva York, Marcos Bucio, y directivos de diversas instituciones bancarias.
Estos encuentros permitieron revisar los planes de expansión de empresas que ya operan en la entidad y que buscan integrar nuevos servicios y tecnología para sus clientes locales.
