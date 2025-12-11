Crea NL comando de seguridad en salud rumbo al Mundial 2026

La Secretaría de Salud de Nuevo León llevó a cabo la instalación del Comando Operativo para la Seguridad en Salud Estatal y la actualización de los integrantes del Comité Estatal de Seguridad en Salud, como parte de la estrategia preventiva rumbo al Mundial 2026.

El objetivo principal de este comando es reforzar la atención oportuna, la rapidez y la eficacia ante cualquier emergencia de salud que pudiera presentarse en la entidad, ya sea por contingencias naturales o urgencias epidemiológicas.

La Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, tomó protesta a los nuevos integrantes del Comité y refrendó el compromiso de Nuevo León de afrontar las actividades internacionales con un sistema de salud robusto.

“Este desafío nos pone una meta, nos pone en el escenario internacional y sabemos que este Comando Operativo va a funcionar con solidez y vamos a tener una capacidad de respuesta que va a estar al alcance de las expectativas,” expresó Marroquín.

La funcionaria destacó que la suma de voluntades garantizará que el trabajo se realice de forma estructurada, con profesionalismo y un absoluto sentido de responsabilidad, reconociendo la necesidad de adaptación y colaboración ante posibles riesgos.

Prevención y atención a riesgos masivos

A través del comité, se desarrollarán estrategias y líneas de acción para que los servicios de salud identifiquen y atiendan oportunamente a la población en riesgo mediante actividades de prevención y control de enfermedades.

Mirthala Cavazos Parra, Subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades y Vicepresidenta del Comité, enfatizó que este trabajo colaborativo es clave para anticipar riesgos derivados del flujo masivo de personas que atraerá el evento deportivo.

"Hoy más que nunca tenemos que hacer la prevención, planeación y comunicación efectiva... Vamos a lograr consolidar una respuesta coordinada y efectiva que nos permita proteger la salud de nuestra población y de todos los visitantes que acudan a nuestro estado,” comentó Cavazos.

En la sesión también estuvo presente el Dr. Abel Peralta Benítez, Director del Comité Operativo para la Prevención y Atención de la Contingencia (COPAC), quien presentó las estrategias federales a las que Nuevo León se suma a través de este Comando Operativo.

