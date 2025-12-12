Cae producción de cabrito en NL; podría escasear para el Mundial

El platillo típico regiomontano por excelencia, el cabrito, podría no formar parte de la oferta culinaria de Nuevo León para el Mundial de 2026, advirtieron productores y empresarios del ramo restaurantero.

Y es que la actividad de caprinocultura se ha debilitado por la falta de apoyos e interés de las nuevas generaciones, lo cual a su vez ha provocado caída en inventarios y alzas en precios, impactando a toda la cadena de valor.

El 90% de la oferta actual de cabrito en Nuevo León es importada de otras entidades como Coahuila, Zacatecas, San Luis, Tamaulipas, Chihuahua y Baja California y solo el 10% restante se produce aquí, en municipios como Zaragoza, Aramberri, Doctor Arroyo, Mier y Noriega, Galeana y una parte de Iturbide.

“Hay un déficit de producción de cabrito de 90%”, señaló en entrevista con El Horizonte, Kathia Guajardo, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Nuevo León.

Aunado a ello, Jorge Grimaldo, productor caprino, admitió un descalabro en los inventarios en la última década.

Hace 10 años, en 2015, la producción era de 450,000 cabras y ahora es la mitad, alrededor de 225,000 cabras, lo que muestra una baja considerable en su inventario.

La poca oferta ya elevó los precios por unidad de hasta un 40%, lo que significó que cada cabrito le cuesta hasta $3,000 pesos a los restauranteros que lo adquieren como insumo, añadió Guajardo al respecto.

“Antes el cabrito más caro lo conseguías en $1,800 pesos y ahora ese precio es para el más barato y lo puedes terminar comprando hasta en $3,000 pesos ante la falta de producción”, comentó la dirigente de la Canirac en el estado.

Con relación a los precios en menú, dijo que una orden de cabrito se vende entre $700 y $800 pesos a los comensales.

A pregunta expresa sobre si el panorama significaría para el Mundial que los restaurantes se vean imposibilitados para ofertar el tradicional platillo, los representantes del gremio y productores confirmaron esa posibilidad.

“Desafortunadamente, así es y sería una lástima que no dejes de pasar a los clientes por no tener la materia prima, que es el cabrito”, señaló Grimaldo.

“Con una producción de 10% (de cabrito), Nuevo León no está preparado para abastecer a toda la gente que nos va a visitar”, agregó Guajardo.

Por ello, ante este panorama, explicaron, se requiere la intervención de las autoridades para que se fomente la producción como se hacía en años anteriores.

“Nos hace falta asistencia técnica en el campo, acompañamiento, apoyos económicos, programas que sean focalizados en las necesidades de infraestructura como corrales, genética, hacer alianzas para vender los productos y acortar algunos eslabones”, aseveró el productor.

