Da Nuevo León salto histórico con la Agenda Verde

El 2025 quedó marcado como el año en que Nuevo León dio un salto histórico en materia ambiental. Nuevo León se consolida como un modelo único en México, al fortalecer la gobernanza climática, avanzar en la lucha contra los delitos ambientales y detonar la mayor arborización registrada en décadas.

Los avances se han registrado en la administración del gobernador Samuel García y bajo la conducción del secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano. “Para el gobernador Samuel García, el medio ambiente es una prioridad”, dijo Lozano Caballero.

Es una visión que se refleja y que prepara a Nuevo León para recibir el Mundial 2026 con su mejor versión: más verde, más limpio y sostenible.

La creación de la División Ambiental, el 3 de agosto de 2025, marcó un parteaguas nacional al coordinar a diez dependencias estatales para actuar como un solo frente.

“Es un esfuerzo único y un modelo único en el país, donde actuamos de manera conjunta para no duplicar esfuerzos y castigar a quien atente contra el medio ambiente”, explicó Lozano.

En este esquema participan Medio Ambiente, Procuraduría Ambiental, Agencia de Calidad del Aire, Energías Renovables, Protección Civil, Fuerza Civil, SIMEPRODE y otras instancias, que ahora conforman la estructura operativa más robusta del país para vigilancia, inspección y sanciones.

Con la recién creada Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, 2025 se convirtió en el año con más acciones de inspección y control. En total se realizaron mil 157 visitas y se aplicaron 370 suspensiones, 8 clausuras, 31 prohibiciones de uso y 25 aseguramientos.

“Hemos presentado cerca de 250 querellas contra quien contamina nuestros ríos, maltrata animales o provoca incendios”, detalló.

La protección animal dio un paso crucial con la creación del Centro Estatal de Atención Animal (CEAA), único en su tipo a nivel nacional. “No hay ningún otro estado que tenga un centro de cuidado animal como este”, destacó.

El CEAA, ubicado en Guadalupe, cuenta con capacidad para más de 120 animales, ambulancia de rescate, rayos X, atención veterinaria y procesos de rehabilitación y adopción. En 2025 se realizaron 2 mil 243 visitas de verificación, 981 animales asegurados, 2 mil 136 denuncias formales, 3 mil 487 reportes atendidos, 8 mil 966 ciudadanos orientados y 42 querellas por maltrato animal. “Los rescatamos, los rehabilitamos y los ponemos en adopción para que tengan un final feliz”, precisó Lozano. 2025 fue un año clave para el proyecto insignia de arborización.

La entidad alcanzó 94.5 por ciento de avance, con 136,917 árboles plantados solo este año, y más de 300 eventos de adopción en 27 municipios. “Estamos a punto de llegar al millón de árboles, un año antes de lo previsto”, resaltó. El proyecto de arborización de la Explanada de los Héroes es uno de los más simbólicos.

“En el corazón de la ciudad estamos creando un nuevo pulmón verde con 64 árboles nativos”, detalló. La calidad del aire fue una prioridad absoluta en 2025. “Trabajamos todos los días para mejorar la calidad del aire; es la prioridad de la Secretaría”, afirmó.

Entre los avances se consiguió la creación de la CAME, que reúne a municipios, Federación, cámaras y estado; la firma del acuerdo por un Aire Más Limpio con todas las cámaras industriales; la reducción del 50 por ciento de días por encima de la norma en PM10 y PM2.5; la inversión histórica de 14 millones de pesos en modernización del Sistema de Monitoreo Ambiental y las 15 estaciones fijas y 2 móviles completamente actualizadas. El rescate de ríos y arroyos fue otro eje de enorme impacto.

“Tener limpio y organizado el Santa Catarina es una prioridad”, señaló. Se retiraron más de 1,200 toneladas en Las Sabinitas, recuperación de áreas invadidas y tiraderos históricos, y más de 40,000 toneladas de residuos del Río Pesquería. Para 2026, se busca consolidar el modelo ambiental más avanzado del país.

Entre los retos destaca alcanzar el millón de árboles antes de la Copa Mundial 2026, continuar la recuperación de ríos y transformar zonas degradadas en espacios públicos, lograr una reducción sostenida en los niveles de PM10 y PM2.5, concluir el nuevo inventario de emisiones base 2023 y presentar al mundo un Nuevo León moderno, limpio, verde y resiliente.

Comentarios